Spal-Reggina: statistiche, numeri e dati delle due squadre

La Reggina oggi pomeriggio apre una settimana intensa dal punto di vista degli impegni. Si fa visita alla Spal, si rientra in città per affrontare la capolista Empoli nel turno infrasettimanale e si riparte in direzione Pisa. Gli amaranto vogliono capire se alzare l’asticella delle ambizioni oppure pensare esclusivamente al mantenimento della categoria. Le ultime prestazioni fanno ben sperare.

Ostacolo Spal per la Reggina

Ma oggi c’è un ostacolo abbastanza duro, la Spal di mister Marino, squadra che vive un periodo non molto positivo e che vuole dare una sterzata al proprio cammino già da oggi, per recuperare i punti persi per strada e con loro anche le ambizioni di squadra di vertice. Basti pensare che tra le fila dei biancazzurri c’è gente del calibro di Missiroli e Floccari, oggi assenti per problemi fisici, ma che insieme arrivano ad oltre 600 presenze in massima serie, per avere un’idea del potenziale a disposizione dell’allenatore siciliano.

La Reggina sta venendo fuori dalla zona retrocessione, difatti con i 29 punti conquistati (media di 1.2 a partita) si trova a +6 dalla retrocessione diretta, a +3 dai playout ed a -8 dai playoff. Il cammino fino ad oggi è stato caratterizzato da 7 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. La Spal, che era partita con i favori del pronostico, per un campionato da disputare nelle zone alte della classifica, si ritrova in 8° posizione con 37 punti (media di 1.5 a partita) totalizzati grazie a 9 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte.

Il cammino di Reggina e Spal

Nelle ultime 5 partite la Reggina ha vinto 3 volte e pareggiato 2, ha subito solo 2 gol nel pari esterno di Cosenza, realizzandone complessivamente 6 in 5 partite (2 di queste 6 reti sono state messe a segno dal promettente Folorunsho). Nelle ultime 5 gare, coincidenti con le prime 5 giornate del girone di ritorno, la Spal ha raccolto 4 pareggi (di cui 3 per 1 a 1) e 1 sconfitta.

Sviluppo di gioco e passaggi

Ferraresi che tentano più passaggi degli amaranto e anche più precisi, difatti la Spal ha l’83.1% di precisione a fronte dell’80.8% della Reggina. Reggina che mantiene la propria 5° posizione nella classifica del possesso palla, con la media del 52.4% a partita. Non molto distante la Spal che con il 51.9% medio occupa l’8° posizione. Loiacono e Crisetig i calciatori reggini che effettuano più passaggi (44.4 a partita), Stavropoulos e Cionek con l’89.6%, i più precisi nella trasmissione della palla.

Anche nello sviluppo delle azioni offensive la Spal è leggermente avanti alla Reggina. Gli uomini di Marino tentano l’attacco manovrato 30.4 volte ogni 90 minuti, mentre la Reggina lo prova 28.8 volte. La Spal arriva alla conclusione a seguito di azione manovrata, 6.8 volte a partita, la Reggina conclude 6 volte. Nessuna delle due squadre ama giocare di rimessa. Folorunsho e compagni ci provano 1.9 volte a partita, arrivando 0.7 volte alla conclusione, mentre Missiroli e i suoi ci provano 1.3 volte concludendo 0.5 volte.

Tiri in porta e differenza reti

La Spal tenta il tiro in porta 12.5 volte a partita mentre la Reggina lo tenta 10.7 volte. Gli amaranto sono più bravi ad inquadrare la porta, difatti il 37.6% dei tiri finisce nello specchio, mentre la Spal conclude in porta il 32.2% dei tiri tentati. Montalto, nonostante sia assente da qualche settimana, rimane il calciatore che cerca di più il tiro, 3.8 volte a partita, seguito da Edera e Bellomo con 2.5 tiri tentati, mentre Crisetig, Situm e Loiacono sono i calciatori che inquadrano di più la porta, difatti il 50% dei loro tiri finisce nello specchio.

Anche la differenza reti della Reggina va migliorando. Il -5 registrato dopo la vittoria sul Pordenone è il miglior dato delle ultime 14 gare (pur sempre lontano dal +2 registrato alla 5° giornata d’andata, quando sulla panchina sedeva ancora Mr Toscano). 23 i gol realizzati fino ad oggi (4° peggior attacco del torneo), mentre le reti subite sono 28 (11° miglior difesa del campionato). La Spal ha una differenza reti di +7, derivante da 32 reti realizzate (8° miglior attacco della serie B) e 25 reti subite (7° miglior difesa della cadetteria).

Ammonizioni, presenze e marcatori

Reggina 17.7 falli a partita con 3 ammonizioni, Spal 15.2 falli e 2.6 cartellini gialli ogni 90 minuti.

Nelle file della Reggina, Di Chiara, Loiacono e Bianchi sono i calciatori con più presenze, 23, mentre nella Spal sono Missiroli, 23 volte in campo, seguito da Esposito e Tomovic con 22 presenze. Crisetig con 1845 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Loiacono con 1759 minuti e Di Chiara con 1744 minuti. Tomovic nella Spal è il calciatore con il minutaggio più alto, 2056 minuti per lui, seguito da Vicari con 1914 minuti.

Folorunsho, con le sue 5 marcature, raggiunge Liotti sul trono di bomber della squadra. Nella Spal Valoti e Paloschi, con 7 reti a testa, sono i calciatori andati di più in rete.

I calciatori più sanzionati nelle 2 squadre sono Di Chiara (8 ammonizioni per lui) e Crisetig (7 gialli) per la Reggina, Valoti (10 cartellini gialli) e Tomovic (9 volte ammonito) per la Spal.