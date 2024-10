Sparatoria Trieste, Marra (M.A.P.): “Vicinanza alla Polizia di Stato”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del dott. Pietro Marra, Presidente del Movimento Autonomo Popolare. Di seguito il testo integrale:

“Con rammarico mi trovo costretto a scrivere questo comunicato per mostrare vicinanza alla Polizia di Stato per tutto il lavoro svolto per noi cittadini quindi per la nostra protezione h24.

Da semplice cittadino e da Presidente del M.A.P. sono rimasto scosso da questa notizia, ma aver visto dalla Questura di Trieste sino alla nostra di Reggio Calabria, il cordoglio delle altre forze dell’ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza sfilare con le sirene accese portando un semplice mazzo di fiori o una corona, mi ha fatto commuovere.

Due giovani servitori dello Stato caduti in servizio, come tanti altri, non possono scatenare polemiche sui social sul perché è successo e attribuire colpe agli stessi.

Ho visto post indecenti che non sto qui ad elencare, le indagini faranno capire qualcosa di più.

In questo momento bisogna ricordare soltanto questi due angeli scomparsi e portare rispetto alle loro famiglie”.