Reggio, Marra (M.A.P.): “Falcomatà pensi a dichiarare l’emergenza igienico-sanitaria”

“Purtroppo ascoltando alcune dichiarazioni del nostro attuale Sindaco che questa mattina in consiglio comunale dichiarerà l’emergenza climatica, non mi resta che pensare che dopo quasi cinque anni ancora non si è reso conto, anzi fa finta di non vedere e sentire il malincuore in città per la sua pessima gestione.

Dichiara di aver portato Reggio a testa alta e alla normalità, senza pensare che queste affermazioni hanno fatto infuriare ancora di più tutti i cittadini che sono senza acqua nelle proprie abitazioni, con i sacchi di rifiuti davanti i portoni di casa con le automobili ferme e le ruote squarciate visto le buche killer presenti in città.

Se per lui questa è normalità speriamo presto che finisca al più presto. Invece di fare lo “sceriffo” pensi piuttosto a dichiarare l’emergenza igienico-sanitaria visto che ormai Reggio è diventata una discarica a cielo aperto e metta da parte per ora l’emergenza climatica e ambientale che è una questione internazionale.

Dovrebbe stare con i piedi per terra e pensare piuttosto a come ha ridotto la città in questi cinque anni di amministrazione incapace e inadeguata a risolvere grandi problemi che se anche causati dalle amministrazioni precedenti, lui non ha fatto niente per recuperare i danni.

La campagna globale “Fridays For Future” mi può stare bene ed è importantissima rivolgere l’attenzione su temi come l’ambiente e il riscaldamento globale, ma strumentalizzarla per interessi personali non fa che peggiorare le cose.

Con il caricatore pieno sta cercando di spararsi le ultime cartucce, asfaltando qualche strada, facendo qualche rotatoria, preparando i concorsi per la città metropolitana e così via, ma spero proprio che tutto questo non gli basti e potrà presto sedersi nei banchi dell’opposizione come semplice consigliere comunale”.