Special Olympics, premiati gli atleti reggini dell’A.S.D. Andromeda

Domani alle ore 17,00 a Palazzo S. Giorgio nella sala dei Lampadari , il Comune e la Città Metropolitana nella persona del Sindaco Giuseppe Falcomatà con il suo staff e del Delegato allo Sport Dott. Giovanni Latella, consegneranno agli atleti Special Olympics dell’A.S.D. Andromeda Polisportiva di Reggio Calabria un riconoscimento per l’impegno e i risultati ottenuti ai Play The Games Special Olympics di Nuoto disputatesi a Cagliari dal 26 al 30 giugno u.s.

Sarà inoltre consegnata una targa al Presidente dell’ Associazione Luisa Elitro, per aver ottenuto in 25 anni, attraverso lo sport e l’impegno costante, prestigiosi risultati nel campo dell’inclusione.