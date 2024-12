Reggio, Natale magico con 500 droni danzanti sopra lo Stretto: le date

Due le date da segnare in rosso sul calendario, con due repliche giornaliere. Sarà uno spettacolo per grandi e piccini

Reggio Calabria si prepara a vivere un Natale straordinario con uno spettacolo unico nel suo genere: 500 droni luminosi danzeranno nel cielo sopra l’Arena, regalando ai cittadini ed ai visitatori un’esperienza emozionante e innovativa. L’evento, annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del programma “Reggio Città Natale 2024”, rappresenta una novità assoluta per il Sud Italia.

Una coreografia natalizia nei cieli

Durante l’ultima puntata di Live Break ai microfoni di CityNow, l’Assessore Carmelo Romeo ha svelato i dettagli di questa straordinaria iniziativa:

“Si tratta di uno spettacolo mai visto prima nella nostra città. Cinquecento droni si alzeranno in volo creando scenografie luminose e raccontando storie natalizie nel cielo. Sarà un evento suggestivo e coinvolgente che mira a valorizzare la bellezza unica del nostro territorio, con l’obiettivo di generare immagini che sicuramente diventeranno virali”.

Gli spettacoli si terranno il 21 e il 23 dicembre, con due repliche giornaliere: una programmata in orari accessibili alle famiglie con bambini ed una pensata per un pubblico più adulto.

La scelta dell’Arena dello Stretto

La scelta della location non è casuale. L’Arena dello Stretto Ciccio Franco, con la sua vista mozzafiato sullo Stretto di Messina ed il suggestivo Lungomare Falcomatà, rappresenta lo scenario ideale per amplificare l’impatto visivo dello spettacolo. Si tratta, inoltre, di uno spazio adeguato sia per il decollo che per il volo coordinato dei droni.

Un Natale innovativo e coinvolgente

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione culturale e turistica della città, sostenuto dal programma Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria. Lo spettacolo non solo offrirà un momento di magia e stupore per grandi e piccini, ma rappresenterà anche un’opportunità di promozione del territorio. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: creare un evento di forte impatto emozionale, capace di attrarre l’attenzione anche oltre i confini locali.

Come precisato nella delibera di Giunta n. 217 del 30 novembre 2024, lo spettacolo è stato progettato per garantire la massima sicurezza, con il coinvolgimento di ENAC ed ENAV per le autorizzazioni necessarie. Saranno inoltre adottate tutte le misure logistiche e organizzative per assicurare un’esperienza piacevole e sicura ai visitatori.

Reggio si conferma città aperta al futuro, capace di coniugare tradizione e modernità. L’appuntamento con lo spettacolo dei droni luminosi sarà un’occasione unica per vivere la magia del Natale in un’atmosfera incantata. Non resta che aspettare il 21 e il 23 dicembre per alzare gli occhi al cielo e lasciarsi sorprendere da questa meraviglia tecnologica e artistica.