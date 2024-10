Sicurezza, SPI Cgil Calabria: ‘Il vero mandante delle morti sul lavoro è lo Stato’

Di seguito il comunicato stampa dello SPI Cgil Calabria con le dichiarazioni del Segretario Generale Carmelo Gullì.

Lo SPI CGIL Calabria supporta e sostiene lo Sciopero nazionale indetto per oggi da Cgil FILLEA e FENEAL Uil, FIOM Cgil e Uilm Calabria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dichiara il Segretario Generale SPI CGIL Calabria Carmelo Gullì:

“Le morti sul lavoro hanno un mandante: lo Stato . La vita dei lavoratori vale poco per i facili guadagni di imprenditori senza scrupoli che, grazie alle leggi libertine di questo Paese, lucrano sulla formazione e soprattutto sulla sicurezza”.

Aggiunge il Segretario:

“Rendere sicuri i cantieri e luoghi di lavoro ha un costo. Lucrare sulla sicurezza è un delitto . Lo SPI Calabria è stato ed è sempre accanto ai lavoratori che lottano per i loro diritti”.

Chiarisce Gullì:

“Il rammarico e il dolore che accompagnano ogni episodio di cronaca che vede lavoratori e lavoratrici vittime di incidenti o che perdono la vita mentre compiono il loro dovere per potere mantenere le proprie famiglie non basta. Il lavoro è un diritto ma anche dignità e la dignità passa obbligatoriamente dal diritto alla salute e alla sicurezza, altrimenti non può definirsi tale”.