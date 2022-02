Spinoza riparte su Reggio Tv: Paolo Brunetti il primo ospite

Riparte ‘Spinoza’, la trasmissione settimanale che va in onda sui canali di Reggio Tv. La community nata due anni fa da un’idea di Sasha Sorgonà nel 2020 ha visto nascere il progetto ‘Web Edition’, approfondimenti in diretta trasmessi su Facebook e relativi ai temi cari per lo sviluppo e il rilancio della città di Reggio Calabria.

La prima evoluzione ha visto Reggio Tv ospitare le dirette di ‘Spinoza Web Edition’ sulla pagina Facebook della televisione reggina. Nei mesi scorsi, la collaborazione con Reggio Tv si è intensificata, con Spinoza sbarcata sul piccolo schermo. Nel primo ciclo di ‘Spinoza Tv’ diversi gli ospiti intervenuti a partire dal prof. Tonino Perna, già vicesindaco del Comune di Reggio Calabria.

Dopo la pausa natalizia e l’organizzazione del nuovo ciclo, ‘Spinoza Tv’ torna nuovamente sul canale 14 del digitale terrestre. Il primo appuntamento con il nuovo ciclo di ‘Spinoza Tv’ in onda su Reggio Tv è per sabato 19 febbraio alle ore 21.30. Ospite della trasmissione, come di consueto condotta dal giornalista Pasquale Romano, sarà Paolo Brunetti, sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria.

Sasha Sorgonà commenta soddisfatto l’evoluzione del progetto di Spinoza, pronto a nuove sfide.

“Abbiamo ricevuto un gradimento e un’attenzione crescente nel corso del primo ciclo di puntate andate in onda su Reggio Tv, di questo siamo grati al pubblico che sta dimostrando di seguire con attenzione il nostro percorso, dentro e fuori il piccolo schermo. Ringraziamo nuovamente l’editore di Reggio Tv, il dott. Lamberti Castronuovo e tutta la redazione per la partnership che ci offre la possibilità di essere ospitati all’interno del palinsesto di una delle emittenti più seguite di tutta la Calabria. Il nostro progetto si consolida ed è pronto a nuove sfide, rimanendo fedele a sé stesso. La nostra ‘fabbrica delle idee’ ha già pronte diverse iniziative che saranno illustrate passo dopo passo. Non ci dimentichiamo -le parole di Sorgonà- della seconda edizione dell’evento a teatro di Spinoza, rinviato a causa della pandemia ma che si terrà appena sarà possibile. Stiamo già definendo gli ospiti e organizzando una serata che possa bissare il successo del primo evento”, conclude l’ideatore di Spinoza.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti, fissati per il sabato alle 21.30 su Reggio Tv, con replica giovedi alle 19.30.

Sabato 19 febbraio: Paolo Brunetti, Sindaco f.f. Comune Reggio Calabria.

Sabato 26 febbraio: Ida Caterini e Giuseppe Pratico’, imprenditori.

Sabato 5 marzo: Maria Rosa Monterosso, Preside Liceo ‘A.Volta’ di Reggio Calabria.

Sabato 12 marzo: Paoluccio De Stefano (imprenditore), Federica basile (Fattoria della Piana).

Sabato 19 marzo: Dott. Ssa M.Laura Falduto, Psicologa Centro di Medicina Solidale ACE.

Sabato 26 marzo: Maurizio Mauro, imprenditore.