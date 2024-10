iceBERG drink si tinge di amaranto e diventa sponsor ufficiale della Reggina 1914

Il soft drink ideato da due reggini scende in campo insieme alla squadra del cuore

iceBERG drink si “tinge” di amaranto. L’azienda locale che con il suo soft drink ha conquistato i consumatori di diverse nazioni, adesso, scende in campo al fianco della Reggina 1914.

iceBERG & Reggina 1914

“Io ho scelto subito la Reggina. È stata una scelta fatta con il cuore”.

È così che il Presidente Luca Gallo racconta il suo amore a prima vista per la squadra amaranto. Lo stesso sentimento anima il nuovo sponsor ufficiale della squadra di Reggio Calabria: iceBERG drink.

“Crediamo fortemente in questo progetto – raccontano i due soci Sol.Mar. Il nostro prodotto nasce nel 2019, nello stesso periodo in cui il Presidente Luca Gallo acquisisce la Reggina. Da tifosi, sin da subito, abbiamo deciso di legarci ai colori della nostra città ed essere parte integrante del progetto di rinascita che, nel 2020, ha portato la squadra della nostra città in B”.

iceBERG drink accompagnerà la Reggina per tutta la stagione. A bordo campo nel backdrop, come uno speciale abbraccio dell’azienda alla rosa schierata sul rettangolo di gioco. Nel pre e post-partita in spazi dedicati, sia nel corner interviste che nel pannello all’interno della sala conferenze. iceBERG accompagnerà la squadra anche durante la pausa tra il primo ed il secondo tempo nel tabellone posizionato sopra la Curva Nord.

Ma le sorprese non finiscono qui. Quando il pubblico potrà, finalmente, far ritorno negli stadi, iceBERG verrà servita all’interno dell’Ospitality zone della Tribuna VIP. E per chi desidera gustare iceBERG anche fuori dal rettangolo di gioco, il soft drink è disponibile presso lo store della Reggina 1914 sul corso Garibaldi.

“Siamo onorati di prendere parte ad un progetto che porterà sia la Reggina, che la nostra città, dove meritano. Vogliamo crescere e sorgere insieme agli amaranto, sposando le idee del Presidente Luca Gallo, per diventare delle eccellenze non solo a livello locale, ma anche nazionale e mondiale”.

Cos’è iceBERG drink

iceBERG drink è un energizzante naturale, ricco di antiossidanti e vitamina C, perfetto da consumare subito dopo l’attività sportiva. Ideata da Sol.Mar s.r.l., il soft drink di tendenza è presente non solo nei locali d’Italia, d’Europa e oltreoceano.

La formula del successo del prodotto è data da un insieme di fattori:

il suo ingrediente madre, il bergamotto ;

; l’abbinamento con la menta ;

; il sapore fresco ed unico;

fresco ed unico; il packaging accattivante.

iceBERG nasce dall’intuizione di due reggini che hanno fatto del principe degli agrumi il loro cavallo di battaglia. Il bergamotto di Reggio Calabria, che cresce in una ristretta fascia costiera della nostra provincia, è affermato in tutto il globo. Molti ne conoscono già le peculiarità in ambito farmaceutico, cosmetico e culinario, ancora nessuno, però, aveva ideato un prodotto in grado di sfatare il mito della “cura della nonna”.

iceBERG, grazie al mix di sapori tra bergamotto e menta, in poco tempo, ha conquistato davvero tutti, giovani e meno giovani che amano consumare il drink analcolico in qualsiasi momento della giornata: dall’aperitivo al dopo pranzo, passando per la merenda, l’after hours e la disco party.

Maggiori informazioni

Metti ‘Mi piace’ alla pagina Facebook