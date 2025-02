Sport&Go CSI: al via la ventesima edizione del Trofeo Mannino

Con i Campionati Under 12 e Under 10 di Calcio a 5, da qualche mese, è partito il partecipato progetto educativo Nazionale Csi SPORT&GO! La manifestazione sportiva giovanile, organizzata dal CSI di Reggio Calabria, rappresenta l’appuntamento tra i più importanti e prestigiosi nel panorama calcistico giovanile Calabrese. Il progetto “Sport&Go – Crescere con lo sport”, quest’anno, è legato anche diversi percorsi formativi per allenatori, dirigenti e famiglie. Infatti , il Cantiere formativo “EduSport25”, coinvolgerà lo sport di base della Città Metropolitana di Reggio Calabria e diverse Istituzioni del territorio . L’obiettivo che il Csi si pone è proprio quello di esaltare il vero desiderio di ogni ragazzo che è poter “giocare” con i propri amici e in questa esperienza sviluppare tutti quei talenti che serviranno anche nello sport ma soprattutto nella vita.

In questa fase di crescita è importante che chi guida l’attività sportiva dei ragazzi abbia uno sguardo lungimirante, capace di concentrarsi non tanto sul futuro campione nascosto in qualcuno ma nell’uomo che potrà diventare, anche attraverso quello che avrà appreso nel cammino percorso insieme: allenando il corpo, imparando le regole, gioendo nella festa, amando i propri compagni e gli avversari. Sport&Go prevede un modello di attività basato sulla polisportività in cui oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo ci saranno anche attività ludiche e complementari. Un percorso che da forza al progetto educativo, culturale e sportivo che il Centro Sportivo Italiano mette in campo da più di ottant’anni.



Oggi, troppo spesso, lo sport giovanile nel nostro territorio è ostaggio di logiche economiche, numeriche e di opportunità che imprigionano la valenza educativa della pratica sportiva. Basti pensare che, da queste parti, si sente parlare di “classifica marcatori” tra i bambini di sette – otto anni. Questo, per noi, rappresenta qualcosa di inspiegabile e di dannoso per i bambini e per le famiglie! Ringraziamo le società sportive che hanno scelto di stare in campo con tutti noi e che decideranno di dare seguito a questo percorso sportivo ed educativo. In quest’ottica, da Marzo, al via la XX Edizione del Memorial Mimmo Mannino, torneo giovanile di calcio a 7 per bambini tra i 6 e gli 8 anni. Una grandissima manifestazione sportiva e di partecipazione, tra le più attese in Città. Il Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria, da tempo, ha puntato tutto sul valore educativo dell’attività sportiva, sostenendo che lo sport giovanile o serve ad educare o perde la quasi totalità del suo significato, pur nella consapevolezza che, la difficoltà di educare è così cresciuta dalle odierne condizioni culturali e sociali da rendere sempre più complesso e arduo l’impegno formativo. Adesioni e informazioni sulla pagina Facebook CSI REGGIO CALABRIA o contattando la segreteria di Comitato: 347 880 6800