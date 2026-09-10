Sport: inclusione ed eccellenza. Sulla spiaggia di S. Ferdinando il 1° Trofeo Italiano Fishing Club

Appuntamento per sabato 26 settembre 2026, dalle ore 20:00. Un grande evento con lo sponsor ufficiale Shimano, i trofei realizzati dal Maestro Orafo Michele Affidato, il rispetto dei regolamenti FIPSAS e la filosofia del “catch and release”.

SAN FERDINANDO (RC) – La grande pesca sportiva si prepara a vivere una serata da protagonista sulla costa calabrese. Sabato 26 settembre 2026, a partire dalle ore 20:00, la suggestiva spiaggia di San Ferdinando farà da cornice alla prima edizione del Trofeo Italiano Fishing Club, una competizione in notturna che si preannuncia di assoluto rilievo agonistico, sociale e culturale.

A testimonianza della rilevanza dell’evento, la manifestazione vanta la presenza di partner di altissimo profilo. Tra i sostenitori spicca in qualità di sponsor ufficiale il colosso internazionale Shimano, punto di riferimento mondiale nel settore della pesca sportiva, che affiancherà le diverse realtà commerciali locali e nazionali che hanno scelto di supportare l’iniziativa.

Un ulteriore elemento di prestigio sarà rappresentato dalle premiazioni: i primi tre classificati che saliranno sul podio riceveranno infatti delle esclusive creazioni d’arte orafa realizzate appositamente dal noto Maestro Orafo Michele Affidato, eccellenza calabrese e firma d’autore celebre in tutto il mondo.

L’intera competizione si svolgerà nel rigoroso rispetto dei regolamenti e dei principi stabiliti dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). La gara sarà caratterizzata dall’adozione della filosofia del “Catch and Release” (cattura e rilascia): ogni preda verrà prontamente misurata e immediatamente restituita al mare in perfette condizioni, coniugando l’agonismo con la salvaguardia dell’ecosistema e della biodiversità marina.

Oltre al rispetto per la natura, l’iniziativa pone al centro l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere della disabilità: la pesca sportiva si conferma una pratica accessibile, capace di azzerare le distanze e favorire la partecipazione attiva di tutti in uno spazio di condivisione autentico. Un’attenzione particolare è rivolta anche ai più giovani, per incoraggiarli ad avvicinarsi alle attività all’aperto e ai valori sani dello sport.

A sottolineare il valore dell’evento è il Presidente dell’associazione organizzatrice, Maria Grazia Vincelli:

«Desidero rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento a tutte le istituzioni, alle autorità locali e a quanti hanno fornito il loro prezioso supporto per rendere possibile la realizzazione di questa manifestazione. Un grazie sincero va al nostro sponsor ufficiale Shimano, al Maestro Michele Affidato per le splendide opere destinate al podio, a tutti gli altri partner, ai soci e ai volontari.

Lo sport abbatte ogni barriera legata alla disabilità e offre ai nostri giovani un’opportunità sana di crescita e socializzazione. Rivolgiamo un caloroso appello all’intera cittadinanza e alla popolazione del territorio affinché partecipi numerosa, anche solo come pubblico, per vivere insieme questa giornata di festa e condivisione.»

Si informa la popolazione che la fase di iscrizione per gli atleti partecipanti si è regolarmente conclusa. Tutti coloro che desiderano consultare l’elenco dei partecipanti, le date, il regolamento di gara o seguire gli aggiornamenti in tempo reale, possono accedere alla pagina ufficiale Italiano Fishing Club, dove sono reperibili tutti i dettagli utili.

L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre 2026, dalle ore 20:00, sulla spiaggia di San Ferdinando.