Sporting Reggio – San Rocco Puzzi un pari che serve a poco. Ecco la nona giornata di campionato

di Nicolino D’Ascoli. Si è conclusa la nona giornata di campionato con poche sorprese. La Costa Viola si conferma corsara in casa vincendo per 3 a 1 contro il CS Giare e aggancia così la zona playoff. La Soluzione 04 con un netto 5 a 2 supera fuori casa l’ASD Sbarre e si porta in terza posizione superando lo Sporting Reggio. Vince e continua a rimanere in testa alla classifica e senza disturbo l’Antica Abazia che da Motta San Giovanni contro la Polisportiva Futura torna a casa con lo 0 a 1, un gol che serve per mantenere lo 0 nelle caselle dei pareggi e delle sconfitte. Si attende solo il risultato del posticipo che vede di fronte la Ludos Vecchia Miniera contro la Nuova Amatoriale Bovese.Sporting Reggio – San Rocco Puzzi : 0-0 . La partita. La notte della befana regala il big match fra la terza e seconda in classifica, rispettivamente Sporting Reggio e San Rocco Puzzi. Le due squadre si conoscono ormai da tempo, si temono ma si rispettano. In palio i tre punti che servirebbero ai Reggini per accorciare, ai ragazzi di Puzzi per staccarsi in classifica. Parte subito bene lo Sporting Reggio che vuole dettare il gioco, molto giro palla per i ragazzi di Mangano che prima di verticalizzare attendono l’inserimento giusto. Gli ospiti partono difendendosi, non vogliono scoprirsi e pensano più a non prenderle che a darle. Primi dieci minuti di studio con i padroni di casa che attaccano senza però incidere concretamente negli ultimi metri. Difesa del Puzzi che tiene abbastanza bene. Il primo sussulto si ha al diciottesimo quando Melanie sfodera un gran destro deviato sulla traversa e poi in angolo dal portiere, portiere che si ripete qualche minuto dopo quando sempre Melanie con un altro bel tiro gli piega le mani , ma non riesce a fare centro perchè in seconda battuta sulla linea di porta l’estremo difensore evita la gioia ai Reggini deviando ancora miracolosamente il pallone. Dal seguente calcio d’angolo Pustorino colpisce direttamente la traversa e qualche minuto dopo calcia una splendida punizione che sfiora il palo a portiere battuto. Finisce il primo con uno Sporting Reggio arrembante . Nessuna occasione degna di nota per il San Rocco Puzzi.Il secondo tempo comincia con il Puzzi rivitalizzato e uno Sporting un pochino più stanco, adesso la gara si fa più equilibrata. E’ sempre lo Sporting Reggio ad avere la prima occasione per andare in vantaggio, ma Eroe con un secco diagonale rasoterra colpisce il palo e sulla ribattuta nessuno si fa trovare pronto. A questo punto il San Rocco Puzzi inizia la sua partita, si porta in avanti ed arrivano le prime difficoltà per Sarica, impegnato in uscite basse ed alte. Al ventiduesimo il Puzzi recrimina un rigore, si invola il terzino sulla fascia sinistra ed entra in area superando anche l’ultimo difensore Reggino Garcia che probabilmente con la spalla lo ostacola lievemente facendogli perdere l’equilibrio, l’arbitro lascia giocare. Difficile scelta da prendere in pochi secondi. Si ferma in avanti il Puzzi e conquista una punizione dalla tre quarti, grande traiettoria del pallone che inganna tutti e si infila in rete, ma la posizione in off-side dell’attaccante ospite davanti il portiere Sarica rende il gol nullo per fuorigioco, nonostante le proteste la scelta appare giusta. Ancora pericoloso il Puzzi su calcio d’angolo qualche minuto più tardi, ma la partita finisce così, a reti inviolate, dopo gli ultimi cinque minuti di recupero.Il commento. La Befana non consegna a nessuna delle due squadre il carbone. Lo 0 a 0 ed il punto a testa però non serve assolutamente né allo Sporting Reggio che perde una posizione in classifica, né al San Rocco Puzzi che allenta l’inseguimento sull’ Antica Abazia. Dopo le feste natalizie si è visto comunque uno Sporting Reggio più vivace sotto il profilo del gioco, non era facile la partita contro il Puzzi, ma i ragazzi e tutta la società si possono ritenere soddisfatti. Con questo spirito sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare. Il Puzzi invece è già una squadra abbastanza rodata , non riesce al momento a tenere il passo della prima, ma non saranno di certo impensieriti i giocatori capitanati da Iaria. Il San Rocco Puzzi anche quest’anno dirà la sua.