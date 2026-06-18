Sporting Stelle del Sud domina il Campionato Regionale Allievi di Bridge: oro, argento e bronzo

Nella finalissima regionale, gli allievi dello Sporting hanno dimostrato grande preparazione tecnica e spirito di squadra, ottenendo risultati di assoluto prestigio.

A laurearsi Campioni Regionali Allievi di 2° anno, conquistando la medaglia d’oro, sono stati Caterina Brianti, Pasquale Cama, Antonio Ripepi e Vincenzo Sparano, autori di un percorso impeccabile culminato con il gradino più alto del podio.

La medaglia d’argento è andata alla seconda squadra Allievi di 2° anno dello Sporting, composta da Giuseppe Aloi, Pasquale Gatto, Patrizia Sorgonà e Tina Surace.

Nel campionato degli Allievi di 1° anno la medaglia di bronzo è stata conquistata da Grazia Scabotti, Eugenia Genna, Maria Grazia Bellantone, Antonio Calabrese.

Una tripletta straordinaria che conferma l’eccellenza della scuola bridge dello Sporting e l’elevato livello raggiunto dai suoi allievi. Determinante il lavoro di insegnamento svolto da Donatella Gigliotti, maestra della scuola bridge e dalla responsabile della sezione bridge Giovanna Piazza, che ne coordina le attività.

Il prestigioso traguardo è stato raggiunto anche grazie al costante sostegno del presidente Francesco Zimmitti punto di riferimento per la crescita del movimento bridgistico all’interno del circolo.

L’importante risultato ha già ottenuto un primo riconoscimento: tutti i vincitori sono stati convocati per i campionati nazionali di bridge organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge a settembre a Salsomaggiore Terme, dove rappresenteranno la Calabria e lo Sporting Stelle del Sud in una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale.

Nel frattempo, lo Sporting guarda al futuro: sono infatti aperte le iscrizioni al prossimo corso di bridge, che prenderà il via nelle prossime settimane. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp +39 339 549 9350.

L’intera comunità bridgistica calabrese si stringe attorno ai giovani campioni, complimentandosi con loro per uno straordinario risultato sportivo che premia impegno, passione e dedizione.