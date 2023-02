Nuovo spot sulla Calabria con Elisabetta Gregoraci: nel video c'è anche anche Reggio - VIDEO

Elisabetta Gregoraci è la protagonista del video spot in un road movie “Verso Sud”, dal Pollino allo Stretto

E’ online il trailer del video spot diretto dal regista Giacomo Triglia e girato in Calabria che presentato alla Bit di Milano.

La colonna sonora “Da cielo a cielo” è quella di Dimartino. La realizzazione del corto d’autore è stata promossa dalla Fondazione Calabria film commission, nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria. Si tratta di una delle tante iniziative che la Fondazione sta portando avanti per la promozione del cineturismo: questa estate, sempre in Calabria, tra Gerace e Scilla, è stato ha realizzato il videoclip musicale “Alla Salute” di Jovanotti, diretto sempre da Triglia.

Nei 30 secondi di immagini si apprezzano diversi frame nel reggino, come il piccolo borgo di Pentedattilo o i calanchi bianchi di Palizzi. In chiusura l’immancabile spiaggia dell’Arcomagno di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza.