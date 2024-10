SS106, svincolo Aeroporto: consegnati i lavori

I lavori, per un importo di investimento di circa 2 milioni e 172 mila euro avranno una durata stimata in 278 giorni

Questa mattina, Anas (Società del polo Infrastrutturale del Gruppo Fs Italiane) ha consegnato al CONSORZIO ITM – con sede a Forlì, i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento tra la SS 106 “ter” e la viabilità per l’aeroporto di Reggio Calabria in corrispondenza dello svincolo di “Malderiti” e della rampa in direzione Sud di immissione sulla SS106 “ter”.

L’intervento è finalizzato a favorire un miglioramento nella regolarizzazione del traffico in uscita ed urbano e prevede, la realizzazione di un nuovo ramo di svincolo, a piani sfalsati e due nuove rotatorie, per il collegamento tra la ex-SS106-ter con la viabilità diretta all’Aeroporto di Reggio Calabria e consentirà di innestarsi all’interno della viabilità locale favorendone così la fruibilità nonché migliorandone la sicurezza locale.