Reggio, 137 lavoratori precari. Maiolino denuncia: 'Il Comune fa stabilizzazioni a metà'

"Trovo assurdo che una procedura che dovrebbe essere ormai assodata ed in corso di esecuzione, sia invece ancora allo stato embrionale, nonostante anche il concreto supporto finanziario proveniente dalla Regione. Parlo dei 137 lavoratori precari del Comune di Reggio Calabria in attesa di stabilizzazione , come da procedura approvata tempo addietro dai vari organi pubblici preposti".

A scriverlo, in una nota diffusa a mezzo stampa, è Antonio Maiolino, consigliere comunale di Forza Italia che sonda il terreno del lavoro precario a Reggio Calabria ed entra, in particolar modo, nelle dinamiche che toccano da vicino oltre un centinaio di dipendenti comunali.

"A questa, nelle settimane scorse ha fatto seguito la mia altrettanto formale richiesta di convocazione della Commissione responsabile, la VII, presieduta dal Consigliere del PD Nino Malara, ponendo appunto massima priorità all’argomento stabilizzazione, reclamando anche l’audizione dello stesso Direttore generale Demetrio Barreca e del Dirigente di settore Carmela Stracuzza, per ridiscutere le modalità di stabilizzazione.

L’intenzione del Comune, infatti, sarebbe quella di utilizzare per ciascuno dei 137 lavoratori esclusivamente il contributo triennale di stabilizzazione già stanziato dalla Regione Calabria. Un contribuito previsto, in realtà, come INTEGRAZIONE, non come unica risorsa per le retribuzioni. Una forma di stabilizzazione a metà, dunque, che Forza Italia non condivide assolutamente, perché andrebbe a concedere un contratto part-time ad una cifra inferiore a quella percepita in passato e tuttora dagli stessi operatori in questione".