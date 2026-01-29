Stabilizzazione operatori giudiziari, Ferro(FdI): ‘Sottosegretario Delmastro conferma impegno’
"Il sottosegretario mi ha confermato tutto l'impegno da parte del Ministero per giungere alla stabilizzazione di quante più unità possibili" così Wanda Ferro
29 Gennaio 2026 - 08:29 | Comunicato Stampa
“Ho incontrato il Sottosegretario Delmastro al Ministero della Giustizia per chiedere garanzie per tutti gli operatori giudiziari, ex tirocinanti della Calabria in regime di part-time. Il sottosegretario mi ha confermato tutto l’impegno da parte del Ministero per giungere alla stabilizzazione di quante più unità possibili di questo personale precario nel quadro complessivo”.
Lo dichiara in una nota l’on. Wanda Ferro (FdI), sottosegretario all’Interno.
“Un risultato importante – conclude la Ferro – anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR e per rafforzamento dei presidi di legalità in un territorio particolare come quello calabrese”.