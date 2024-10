Calcio – Stadi, nuove regole. Interventi necessari anche al Granillo

…La capienza minima degli stadi deve essere di 1.500 posti, tutti dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall’articolo 17.

A 17. SEDUTE INDIVIDUALI

Tutti i posti di cui all’articolo precedente devono essere posti a sedere numerati.

Almeno le due tribune principali, ovvero quelle poste lungo i lati lunghi del terreno di gioco,

devono essere dotate di seggiolini individuali aventi le seguenti caratteristiche:

• fissati al suolo;

• numerati;

• separati gli uni dagli altri;

• costituiti da materiale resistente ed ignifugo;

• confortevoli e di forma anatomica;

• muniti di schienale di un’altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile

La problematica riguarda anche lo stadio Oreste Granillo. Infatti, per ottenere il via libera dalla Lega Pro sul suo utilizzo il Comune di Reggio Calabria, attraverso il proprio delegato allo sport Giovanni Latella, ha già annunciato interventi che verranno effettuati nelle prossime settimane per una spesa totale di circa 200mila euro, necessari per il cambio dei seggiolini in Tribuna Est (gradinata) e parte della Curva Sud.

