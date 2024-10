Stadio Granillo, proseguono i lavori: l’elenco degli interventi in corso

«Siamo al lavoro per completare i lavori e avere nella nostra città uno stadio moderno e all’avanguardia che possa rispondere alle esigenze di tutti i tifosi e che possa ospitare anche eventi sportivi nazionali e internazionali. L’impianto sportivo si affianca ad un progetto più ampio di 15 milioni di euro che il Comune ha vinto per i progetti Pinqua (Piano Nazionale Qualità Abitare) che occuperà anche l’area del vecchio deposito delle ferrovie a mare».

Queste le dichiarazioni del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà dopo un sopralluogo effettuato allo Stadio Oreste Granillo, principale struttura sportiva cittadina dove sono in corso ulteriori lavori di restyling programmati dall’Amministrazione comunale reggina. Al sopralluogo erano presenti il vicesindaco Paolo Brunetti, il consigliere comunale con la delega allo Sport Giovanni Latella, il direttore generale della Lfa Reggio Calabria Antonino Ballarino, il club manager Lfa Giuseppe Praticò e rup dell’intervento sullo Stadio Eleonora Megale. Già nei mesi passati l’impianto sportivo, casa storica della società amaranto, era stato interessato dai lavori per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione e per l’efficientamento energetico, oltre che la sostituzione completa di tutti i seggiolini e la riproduzione di tre disegni identitari della Città sulla Curva Sud, sulla Curva Nord e sulla Gradinata Est.

I lavori procedono con la sistemazione del nuovo tabellone a led, la sostituzione di tutti i seggiolini della Tribuna Ovest, dalla Tribuna stampa alla tribuna vip. Saranno inoltre collocati nuovi cartelloni segnaminuti per le partite, uno per la tribuna nord e uno per la tribuna sud. Questo tipo di interventi è finanziato dal Pon metro, mentre con un altro progetto, a valere sui fondi di Agenda urbana, è prevista una pedana per un accesso più agevole per le persone con disabilità e un nuovo ascensore. Nella piazzetta in prossimità del Granillo è previsto inoltre il parcheggio per le persone con disabilità.