Reggio, AMI e PGS inaugurano la stagione del trekking

Anche a Reggio Calabria Ambiente Mare Italia, nell’ambito del progetto Nazionale “AmiNatura”, guiderà i cittadini alla scoperta della natura e del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. La delegazione territoriale di Reggio Calabria dell’associazione nazionale “AMI” ha un programma ben definito per i mesi a venire in cui i protagonisti saranno, per l’appunto, le bellezze naturalistiche e paesaggistiche e l’immenso patrimonio storico, artistico e culturale di Reggio Calabria e della sua Provincia.

A Reggio Calabria parte la stagione del trekking

“Ami Natura” partirà domenica 6 novembre alla scoperta dell’antico borgo di Amendolea.

Sarà Domenico Guarna, guida storico – ambientale Aigae, ad accompagnare i partecipanti tra le Chiese fuori dalle mura, tra i ruderi del Castello Ruffo, ammirando, non molto lontano da lì, Rocca di Lupo, una caratteristica penisola che divide le due fiumare Amendolea e Condofuri e su cui viene attestata la presenza umana già dal Neolitico.

L’appuntamento è previsto alle ore 9:30 in località Passomasseria, in prossimità del Ponte sull’Amendolea e da lì inizierà la spianata del Borgo che porterà coloro che vi parteciperanno a vivere e a condividere un’esperienza unica in cui natura, arte, storia e sport la faranno da padroni.

L’evento è svolto in collaborazione con le Polisportive Salesiane Giovanili di Reggio Calabria che avviano per la prima volta, così come annunciato all’inaugurazione dell’anno sportivo 2022/2023 l’attività di trekking passando dalle parole ai fatti. Sarà la prima di tante altre date in programma. Le due associazioni vi aspettano numerosi. Per info e dettagli francescarogo@hotmail.it

Francesca Rogolino delegata Ami Rc. Filomena Iatí, Presidente Comitato Provinciale Pgs Rc.