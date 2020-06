La stampa 3D della bit01 e Croce Rossa Italiana insieme contro il Covid

Il presidente Francesco Ressa e tutti i membri dell'associazione bit01, annunciano con orgoglio di aver avuto il piacere di donare alla Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria alcuni dispositivi anti-covid, realizzati con il grande lavoro del nostro socio ed esperto di stampa 3D Cosimo Ieraci, tra cui delle visiere e dei Covid Safe Touch.

Ringraziamo la Croce Rossa per l'accoglienza che ci è stata riservata - ha dichiarato sui social il presidente Ressa - e per la possibilità che ci è stata data e ci auguriamo sia solo l'inizio di una serie di sinergie.

La Croce Rossa dal canto suo risponde:

Vogliamo ringraziare l'Associazione bit01 per la donazione effettuata per Croce Rossa: visiere e dispositivi safe-touch autoprodotti con la stampa 3D. Visiere lavabili e disinfettabili, curiosi anche questi safe-touch dispositivi a portachiave che permettono di premere i pulsanti e aprire le porte in sicurezza per evitare il contatto. Ogni oggetto donato ha rappresentato per noi orgoglio e coinvolgimento da parte di tutti per contribuire alla causa. UN GRAZIE IMMENSO!!!