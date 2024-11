Standing ovation per la società ginnastica “Virtus Reggio”

Si e’ conclusa con una standing ovation anche la 37ma edizione della Manifestazione di Ginnastica Ritmica della Societa’ Ginnastica “Virtus Reggio”,che ha visto tutte le atlete esibirsi in esercizi di squadra e individuali,ammaliando la numerosa platea del Pianeta Viola di Reggio Calabria per la spettacolarita’ ed unicita’ delle coreografie.

Gli esercizi,ideati dalle istruttrici secondo esigenze tecniche,hanno messo in risalto l’espressivita’ ed il carattere delle atlete che li hanno eseguiti con grazia,eleganza e coordinazione utilizzando nastro,cerchio,fune,palla, clavette ed attrezzi occasionali.

Le ragazze piu’ grandi-che sono solite esibirsi nei vari Teatri del territorio Reggino-hanno eseguito coreografie di grande impatto scenografico suscitando grande ammirazione da parte del numerosissimo pubblico presente (costumi di Claudia Morabito), mentre il gruppo inetrmedio e le piu’piccine hanno dimostrato grande sicurezza nell’eseguire perfettamente i loro esercizi, nonostante la loro giovane eta’,suscitando grande commozione .

Il tutto e’ stato impreziosito dalle ginnaste del settore agonistico che hanno presentato il loro programma di gara.Passione unita alla professionalita’,all’impegno costante,questo il segreto del team tutto familiare che vede come pilastri Rocco Loprevite,tecnico specialista Nazionale della ginnastica artistica,Rina Albanese tecnica Nazionale,Carmen Loprevite ex ginnasta ora al servizio delle sue allieve, coadiuvate quest’anno da Dorotea Aiello,atleta di grande valore della societa’.

La Virtus Reggio,rappresenta il “fiore all’occhiello”della Calabria ed ha festeggiato i suoi 37 anni di attivita’ e di affiliazione alla FGI durante i quali e’ sempre stata un caposaldo per le tante bambine e ragazze,unite dalla passione per la ginnastica ritmica,ottenendo nel corso degli anni risultati di valore difficilmente raggiungibili.

Al termine della manifestazione, presentata dalla giornalista Alessandra Giulivo e strutturata in due momenti per il numero considerevole delle ginnaste,il presidente Rocco Loprevite ha premiato le atlete che lo scorso Giugno a Pesaro hanno conquistato ben 4Titoli Italiani,motivo di grande orgoglio per tutta la Calabria.Di grande prestigio la vittoria ottenuta nella difficilissima competizione Sincrogym 3-4 fascia s.a. dove le ginnaste della Virtus,Aiello Dorotea,ALbanese Rita, Anzani Adriana e Mansueto Claudia si sono laureate Campionesse Italiane,dimostrando il loro grande valore.

Inoltre tale risultato, ha permesso anche ad Adriana Anzani di entrare nel gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare(sezione ginnastica-solo 2 posti in tutta Italia)motivo di orgoglio non solo per la societa’,ma per la citta’ intera.