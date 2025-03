La StarAward brilla alla Fashion Week di Milano: successi internazionali per l’associazione reggina

La Star Award non arresta il suo cammino in ascesa, raggiungendo nuovi traguardi nel campo della moda sia a livello nazionale che internazionale. Dopo il grande successo della Fashion Night dell’Arena dello Stretto, che quest’estate ha visto la partecipazione di nomi di spicco italiani e internazionali, l’associazione continua a guadagnare visibilità, organizzando eventi in città e partecipando a kermesse di alto livello.

Star Award protagonista alla Fashion Week di Milano

Durante la recente Fashion Week di Milano, Star Award è stata protagonista dell’evento Timeless Beauty, organizzato da Jennifer C. Junio e Gigi Hobson. In passerella sono stati presentati i modelli e baby modelli dell’associazione, che hanno sfilato per stilisti di fama mondiale come Victor Miracap Felarca, Athea, Jocelyn Gacad e il celebre Louis Pangilinan.

Fotografia e moda: un esclusivo shooting con Pina Grasso

Non solo sfilate, ma anche fotografia: Star Award ha organizzato un esclusivo shooting fotografico con la nota stilista Pina Grasso. Gli scatti sono stati realizzati nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, grazie alla collaborazione con i fotografi Riccardo Pannizzo e Giovanni Cannizzo, confermando ancora una volta l’impegno dell’associazione nel combinare arte e moda.

Men’s Fashion Week e impegni cinematografici

Star Award ha preso parte anche alla Men’s Fashion Week di Stefan Farrell, con il modello Antonino Schiavone, che ha sfilato per stilisti di spicco in Romania, tra cui il rinomato Catalin Botezatu. Inoltre, Antonino e Manuela Schiavone sono attualmente impegnati nelle riprese del film Vite segnate, del regista Salvo D’Angelo, insieme a un cast di attori di talento, tra cui Marco Nicotra, Sofia Foti e Marika Pezzimenti.

Un successo che continua a crescere

Il percorso di Star Award dimostra come l’associazione stia consolidando sempre più il suo nome, associandolo anche a quello della città di Reggio Calabria. Un successo che continua a crescere, segnando traguardi ambiziosi, supportato da anni di attività sul territorio reggino.

Marlena Maimone: il cuore pulsante di Star Award

Marlena Maimone, presidente dell’associazione, è il Deus ex machina delle iniziative della Star Award, un’associazione di arte e spettacolo che ha come missione quella di indirizzare i giovani verso percorsi professionali nel mondo della moda, cinema e arte in generale. Oltre agli eventi pubblici, sono stati organizzati corsi di portamento, dizione, recitazione e shooting fotografici, grazie alla partecipazione di docenti altamente qualificati.

Nuove selezioni e master class di moda e fotografia

Il 6 aprile prossimo si apriranno i casting per le nuove selezioni e master class di posa fotografica e portamento che si terranno presso la Royal Dance di Campo Calabro, offrendo nuove opportunità ai giovani talenti del settore.