Aggiudicati i lavori per 5 lotti sulla SS106, Raso (Lega): ‘Impegno concreto grazie a finanziamenti del CIPE’

La mobilitazione per il miglioramento della statale 106, una delle arterie più strategiche e trafficate della Calabria, si fa sempre più concreta.

La notizia importante è che sono stati aggiudicati i 5 lotti ad altrettante imprese, che dovranno realizzare i lavori e i servizi di progettazione esecutiva, per la realizzazione del nuovo tracciato della Statale 106 Jonica tra Catanzaro e Crotone dal valore complessivo di 2,25 miliardi di euro circa, 44 km a doppia carreggiata, che permetterà il collegamento Catanzaro – Crotone, in questo modo, finalmente, si porrà fine all isolamento infrastrutturale della provincia di Crotone, si è passato dalla programmazione alla realtà.

Nello specifico intervento suddiviso in due stralci suddivisi in lotti funzionali.

Il Lotto 1, stralcio 1 – tratto da Cutro a Papanice svincolo escluso, lungo 9 km, è stato aggiudicato all’Impresa Inc Spa e interesserà i territori comunali di Crotone, Cutro, e Roccabernarda.

Il Lotto 1, stralcio 2, – tratto da Catanzaro a svincolo Uria compreso, lungo 7,5 km, è stato assegnato all’Impresa Pizzarotti & C. Spa e interesserà i comuni di Catanzaro, Sellia Marina, Soveria Simeri e Simeri Crichi.

Il Lotto 2, stralcio 2 – tratto da svincolo Uria escluso allo svincolo Cropani incluso, lungo 7,5 km, è stato aggiudicato all’Impresa De Sanctis Costruzioni e interesserà i comuni di Cropani, Zagarise, e Sellia Marina.

Il Lotto 3, stralcio 2 – tratto da svincolo Cropani escluso a svincolo Marcedusa incluso, lungo 10 km è stato assegnato all’Impresa Cosedil Spa e interesserà i territori comunali di Andali, Belcastro, Cropani e Marcedusa.

Il Lotto 4, stralcio 2 – tratto da svincolo Marcedusa a svincolo Petilino incluso, lungo 10 km, è stato aggiudicato all’Impresa Consorzio Medil e interesserà i comuni di Cutro, Marcedusa, Mesoraca e Roccabernarda.

La Lega, insieme alla Regione Calabria conferma il proprio impegno a favore di questa importante infrastruttura, oltre anche ai recenti finanziamenti ottenuti dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), per il completamento Rossano-Sibari .

Da tempo, la questione della statale 106 rappresenta una priorità per le istituzioni locali e regionali, vista la sua importanza per il collegamento tra le diverse aree della Calabria e per lo sviluppo economico del territorio.

Con l’annuncio ufficiale che i fondi del CIPE (1.120.000 di euro sul tratto Rossano-Sibari) sono stati destinati, c’è un passo fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza degli automobilisti.

Il Consigliere Regionale Pietro Raso, membro attivo della Lega, ha più volte sottolineato come questa sia una vittoria importante per l’intera comunità calabrese.