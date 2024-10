Reggio, lavori al T. Minniti: dal sistema antintrusione all’idea del parcheggio multipiano

Con l’arrivo di Ryanair, l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria vive una stagione di cambiamento. Anche se gli interventi già realizzati e quelli ancora in programma sono cruciali. C’è ancora molto da fare per garantire ai viaggiatori un’esperienza completa e all’altezza delle aspettative.

Marco Franchini, Amministratore Delegato di Sacal, ha recentemente fatto il punto della situazione, sottolineando l’importanza degli interventi:

“Molti miglioramenti potrebbero sembrare invisibili, ma sono essenziali per la funzionalità e la sicurezza dello scalo”.

Leggi anche

Aeroporto dello Stretto: cosa si è fatto e cosa si farà

Tra gli interventi già completati ci sono il sistema di antintrusione perimetrale, la riqualificazione degli aiuti visivi luminosi e il miglioramento della sicurezza di volo e del controllo del traffico aereo. Si aggiungono a questi una nuova area di smistamento bagagli, nuovi banchi check-in e una sala extra UE ampliata e modernizzata.

“Il precedente progetto non era più adeguato alle nuove esigenze dettate dalla presenza di Ryanair”, ha aggiunto Franchini, annunciando che il 21 maggio ci sarà un incontro cruciale con ENAC e l’impresa Bruno, la società siciliana vincitrice della gara per la riqualificazione dell’aeroporto. L’obiettivo sarà presentare e ottenere l’approvazione per gli aggiornamenti al progetto originario.

L’idea del parcheggio multipiano

Una delle prime novità sarà la suddivisione dell’aeroporto in tre blocchi funzionali distinti: le aree di partenza, di arrivo e un blocco centrale, per ottimizzare i flussi di passeggeri e servizi. Inoltre, è in fase di ideazione un progetto per un nuovo parcheggio multipiano, ancora in fase embrionale, ma essenziale per gestire l’aumento del traffico veicolare.

Chi ha recentemente viaggiato da o verso il Tito Minniti ha sicuramente notato l’urgenza di una maggiore regolamentazione della sosta. Sacal è già al lavoro per rispondere a questa e altre esigenze emergenti.

Leggi anche

L’implementazione dell’atterraggio strumentale

Significativa anche l’implementazione del sistema di atterraggio strumentale GBAS, basato su GPS, che garantirà atterraggi sicuri anche in condizioni di visibilità limitata dovute al maltempo. Questo passo avanti rappresenta un miglioramento critico per la sicurezza e l’efficienza dell’aeroporto.

L’aeroporto Tito Minniti si sta trasformando in un hub moderno e funzionale, pronto ad accogliere il crescente flusso di turisti e migliorare l’accessibilità e l’attrattività di Reggio Calabria e della sua regione.