Le stazioni di Reggio Calabria diventano gallerie d’arte – FOTO

Grazie all'iniziativa di RFI FS, anche i sottopassaggi della stazione centrale di Reggio Calabria si trasformano in una galleria d'arte. Ecco le foto

Ci eravamo ormai da tempo abituati alla ‘colorata’ stazione di Santa Caterina. Vedere però la stazione centrale abbellita dalle immagini che rappresentano al meglio la nostra città è veramente un colpo all’occhio (ed anche al cuore).

Grazie all’iniziativa di RFI FS, anche i sottopassaggi della stazione principale di Reggio Calabria si trasformano in una galleria d’arte in cui è possibile avere un assaggio delle nostre più grandi bellezze. Dai Bronzi di Riace passando per l’Arena dello Stretto, il Castello Aragonese e la Cattedrale.

Adesso turisti e reggini avranno qualcosa da osservare nel percorso che si snoda tra un binario e l’altro. Il presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre, Pino Strati, commenta su facebook:

“I sottopassi trasformati in galleria d’arte, davvero una cosa straordinaria. Reggio Calabria centrale e Reggio Calabria S Caterina il gusto del bello. Amiamo la nostra Città e la nostra bellissima Calabria”.

Ecco le foto riproposte da chi, con il suo lavoro, da anni porta avanti un grande lavoro di promozione del territorio.