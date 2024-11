Stefano Scarfone in concerto al Teatro Primo

STEFANO SCARFONE: compositore , chitarrista producer, tra i pochi artisti italiani ad avere rilevanza internazionale per il suo modo assolutamente personale di utilizzare la chitarra acustica come mezzo espressivo a 360 gradi e collaborando in centinaia di produzioni musicali , cinematografiche e televisive …il suo album ESTRELLA uscito nel 2007 lo ha portato in tour dalle piazze e club italiani , in Inghilterra, Germania , Est-Europa e in Messico per la fiera internazionale del libro nel 2008 a Guadalajara….la critica specializzata e le riviste del settore definiscono l’identità dell’artista da un lato come compositore capace di fondere la sua mediterraneità con influenze jazz e blues, con le ritmiche flamenche e balcaniche, con i battiti percussivi nordafricani e uno spiccato senso melodico italiano; dall’altro nella ricerca stilistica inerente lo strumento utilizzato in modi singolari ed inconsueti.

Dal 2001 al 2003 collabora con TONY RENIS come arrangiatore delle parti chitarristiche in varie produzioni tra cui, CELENTANO, ANDREA BOCELLI, CARLOS SANTANA, SURAMA, LITTLE TONY e BOBBY SOLO, CUGINI DI CAMPAGNA ecc…

Partecipa come chitarrista a varie trasmissioni televisive musicali tra cui TEATRO 18 (Serena Dandini) TARATATA’ (Vincenzo Mollica), ROXY BAR (Red Ronnie), TOP OF THE POPS, CD LIVE, FESTIVAL BAR, ecc…

Collabora come autore e consulente musicale con varie emittenti e editori musicali quali, RAI TRADE, CULT, SITCOM, AXIS ASSOCIATI, MEDIASET, RDS ecc…

nel 2010 diventa testimonial italiano per APPLE e GIBSON GUITARS con cui parteciperà ad una serie di eventi con concerti e clinic….

E’ proprio dalla RAI , principalmente dal suo editore(Pietro Ferri) che nasce l’idea di produrre il suo primo album da solista, ed esce nel 2004 ORIGINAL SOUNDTRACK più che un album una raccolta di colonne sonore editate negli anni dalla stessa RAI.

Successivamente dopo un periodo di intenso lavoro live con Gabriella Ferri , Franco Califano , Roberto Angelini, Gerardina Trovato, sforna il suo fortunatissimo secondo album “ESTRELLA”, nel quale si mescolano sonorità acustiche flamenche a ritmiche nordafricane e brasiliane, in un viaggio etnico-musicale in cui il filo conduttore è uno spiccato senso melodico unito a capacità tecniche e percussive efficaci e coinvolgenti………..

Lavoro recensito ed apprezzato positivamente dalla critica e da tutte le testate giornalistiche specializzate: JAM, IL MUCCHIO SELVAGGIO, GUITAR CLUB, AXE, CHITARRE, ecc…

Si inizia a fare sul serio , il tour di “ESTRELLA” tocca i teatri i club e le piazze di tutto il mondo fino ad approdare in Messico nel 2008, scelto dal MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI italiano per rappresentare il paese all’EXPLANADA, fiera del libro di GUADALAJARA (MESSICO) insieme ad artisti come PAOLO FRESU, LUDOVICO ENAUDI, RENZO ARBORE, P.F.M .Città a cui Stefano dedica un brano del disco successivo.

