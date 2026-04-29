Proroga concessioni balneari, stop in Senato all’emendamento della Lega
Aveva avuto il parere contrario del ministero dell'Economia
29 Aprile 2026 - 17:09 | di Redazione
La commissione Bilancio del Senato ha cassato l’emendamento, che proroga le concessioni balneari nelle zone colpite dal maltempo, e proposto dalla Lega al cosiddetto decreto ponte.
Aveva avuto il parere contrario del ministero dell’Economia.
Fonte ansa.it
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