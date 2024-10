Reggio, stop ai vaccini senza prenotazione: la nuova disposizione del GOM

Per lungo tempo si è cercato di andare incontro alle esigenze della cittadinanza ma, alla fine, anche il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha dovuto dire “stop” ai vaccini senza prenotazione.

Proprio in questo momento sono in corso le ultime somministrazioni. La direzione generale ha fatto sapere infatti che, a partire da domani, non sarà sufficiente presentarsi al presidio per ricevere la propria dose:

“Si avverte la gentile utenza che il Centro Vaccini del G.O.M., a decorrere dal 29 dicembre 2021, effettuerà le vaccinazioni solo agli utenti prenotati attraverso la piattaforma regionale“.

Si torna, dunque, al vecchio modus operandi che era stato modificato durante i mesi di poco afflusso e che al momento necessitava di esser ristabilito. Attraverso la prenotazione, infatti, si prevede una minore presenza di persone simultaneamente ed anche un lavoro più semplice per tutto il personale sanitario che opera all’interno del centro vaccinale.