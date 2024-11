BRANDS OFF PRICE: un’esplosione di stile e colori a Reggio Calabria

Reggio Calabria accoglie BRANDS OFF PRICE, il nuovo punto di riferimento per la moda sul Corso Garibaldi, con un design sorprendente e un concept innovativo che ha già conquistato la città. L’inaugurazione è stata un successo travolgente, segnata da una partecipazione calorosa e dall’entusiasmo di una folla che ha affollato ogni angolo del negozio.

Leggi anche

Un nuovo volto per lo shopping reggino

BRANDS OFF PRICE non è solo un negozio, ma una vera e propria esperienza. Con un design audace e colori sgargianti che catturano immediatamente lo sguardo, lo store ha preso finalmente la sua forma definitiva, emergendo come un luogo unico nel suo genere. Ogni dettaglio degli interni è stato studiato per offrire ai clienti un ambiente accogliente e vivace, dove la moda diventa protagonista assoluta.

I fratelli Pasquale e Luigi Corvino, nomi noti nel settore dell’abbigliamento, hanno trasformato un sogno in realtà: creare uno spazio dove chiunque possa accedere ai migliori marchi a prezzi straordinari.

“Siamo felici di vedere il negozio nella sua veste definitiva – ha spiegato Pasquale Corvino. Ogni elemento, dai colori alle linee degli arredi, riflette la nostra visione di uno shopping accessibile ma al tempo stesso esclusivo”.

Leggi anche

Moda per tutti, senza compromessi

L’obiettivo di BRANDS OFF PRICE è chiaro: permettere a tutti di indossare capi firmati senza sacrificare il proprio budget. Grazie alla collaborazione con l’imprenditore reggino Nunzio Praticó, il progetto ha preso vita nel cuore di Reggio Calabria, portando una ventata di freschezza e novità lungo il celebre Corso Garibaldi.

“La risposta dei clienti è stata straordinaria – ha aggiunto Luigi Corvino. Vedere la gioia e la soddisfazione di chi varca la soglia del negozio è la nostra più grande gratificazione. BRANDS OFF PRICE non è solo un negozio, ma una promessa mantenuta per la città”.

Un’esperienza di shopping indimenticabile

BRANDS OFF PRICE ha già posto le basi per diventare un punto di riferimento nel panorama della moda a Reggio Calabria. Grazie al suo mix di stile, accessibilità e un’atmosfera unica, è destinato a lasciare un segno indelebile nella scena dello shopping locale.

Non perdete l’occasione di visitare questo straordinario store e scoprire le offerte imperdibili che vi aspettano. BRANDS OFF PRICE non è solo moda: è una celebrazione di stile e personalità.