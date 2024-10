Store Reggina, è tempo di saldi

Tempo di saldi. Valgono anche per i prodotti in vendita allo Store della Reggina. Per i tifosi in giro per il mondo la possibilità di acquisto online, per quelli che vivono a Reggio Calabria basta recarsi presso il negozio collocato di fronte alla chiesa del Duomo e lanciarsi nello shopping amaranto.

Di seguito la locandina con la percentuale di sconto su tutti i prodotti:

