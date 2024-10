L’incredibile storia di Cardeto, parla il sindaco Arfuso: ‘Il Comune ha un piano’

Oltre 300 alloggi mai utilizzati, moltissimi dei quali ancora non completati, versano in stato di abbandono e degrado da oltre 40 anni.

A 1.300 metri di altezza e a pochi chilometri dal Parco Nazionale dell’Aspromonte due vastissimi complessi residenziali, costruiti dopo l’alluvione del 1972 con il solo obiettivo di accogliere i residenti sfollati di Cardeto, hanno rappresentato in tutti questi anni il segno del fallimento della politica.

Due mega strutture incomplete, vittime della lentezza della giustizia italiana da un lato e dell’incapacità politica, dall’altro. Oggi i due insediamenti urbani di Cardeto Nord e Cardeto Sud sembrano essere tornati all’attenzione della politica, almeno di quella locale.

Dal 2013, anno in cui il Comune di Cardeto avrebbe dovuto dare una forte spinta per definire l’opera, poco, pochissimo è stato fatto.

Nessuna attività quindi è stata portata avanti dalla precedente amministrazione al fine di superare gli ostacoli burocratici ed amministrativi che impedivano l’impiego di queste somme.

Eppure l’ordinanza del 2013 della Protezione Civile indicava doveri ben precisi, individuando il responsabile del procedimento e gli step da seguire.

Chiarite le indicazioni della Protezione Civile, che accoglieva le proposte del Comune, l’iter finalmente si sblocca e l’amministrazione di Cardeto inizia a compiere alcuni passi importanti.

Intanto sabato 4 marzo si è tenuto un consiglio comunale dedicato quasi esclusivamente al ‘caso’ di Cardeto Nord e Cardeto Sud.

Il primo cittadino rimane fiducioso per il completamento dei due enormi complessi residenziali, in stato di abbandono da decenni.

Proprio a Cardeto Sud sono presenti due edifici scolastici, oggi inutilizzabili a causa di alcuni vizi di costruzione.

Infine un ringraziamento da parte del sindaco Arfuso agli uffici tecnici e all’ufficio legale, impegnati nello sblocco del procedimento.

“Rivolgo un ringraziamento al Resp. dell’Ufficio tecnico Ing. Maria Letizia Panella per il supporto tecnico e il lavoro svolto in questi anni, perchè è grazie al lavoro di squadra tra Amministratori e Uffici che siamo riusciti a dare impulso a questo procedimento importante per lo sviluppo e la crescita del nostro paese realizzando importanti opere per le comunità locali che aspettando da molti anni, ed anche all’avv. Gaetano Callipo per la difesa messa in atto a favore del comune che ha portato risultati importanti chiudendo favorevolmente contenziosi pendenti da diversi anni aiutandoci così a preservare l’utilizzo delle risorse per il completamente delle opere pubbliche oggetto dell’ordinanza della Protezione civile 113/2013″.