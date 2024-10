Strada Bovalino-Bagnara, Nucera: “Raggiunto un primo traguardo importante”

La vicenda relativa al completamento della strada a scorrimento veloce Bovalino-Bagnara arriva sul tavolo del Governo. Nelle prossime settimane Giuseppe Nucera, presidente del movimento ‘La Calabria che vogliamo’, ne discuterà nel dettaglio con alcuni rappresentanti del Governo.

“Abbiamo raggiunto un primo risultato importante e significativo. L’azione del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ incentrata sul finanziamento di questa opera strategica con i fondi del Recovery Fund ha dato i primi frutti positivi. Confidiamo nella sensibilità dei nostri interlocutori istituzionali, auspicando ulteriori risvolti positivi dopo l’incontro che si terrà nelle prossime settimane”.

Nucera: “Opera di fondamentale importanza”

La battaglia sulla realizzazione della strada Bovalino-Bagnara è una missione iniziata anni fa da Giuseppe Nucera. Già da Presidente di Confindustria Rc infatti aveva promosso diversi incontri tra i sindaci dell’area ionico-tirrenica e l’allora Assessore ai lavori pubblici Roberto Musmanno. Adesso è arrivato il primo step importante verso il finanziamento dell’opera, risultato possibile anche grazie alla sinergia con un network che comprende imprenditori, ex ministri, parlamentari, economisti, studiosi e giornalisti, creato per analizzare ed ideare strategie di sviluppo per il Mezzogiorno.