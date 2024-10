Strade metropolitane e pedemontane reggine in cattive condizioni

Riceviamo e pubblichiamo – Percorrendo le strade metropolitane ex provinciali si nota un grado di ammaloramento notevole su tutti gli elementi fondamentali di una strada – ci segnala un lettore – Guard rail non sempre efficienti o sfondati, erbacce in carreggiata, frane non risolte, segnali sbiaditi o peggio corrosi e crivellati da proiettili, carenza di indicazioni, avvallamenti e buche, muretti di contenimento sfondati, questo avviene in maniera diffusa ed omogenea su quasi tutta le rete gestita fino a qualche anno fa dalla provincia, la sicurezza viene meno, immaginiamo un sinistro in curva con il rischio di caduta nel vuoto.

Ecco alcuni scatti sulle pedemontane sp6 tra San Roberto e Gambarie e tra Scilla e Gambarie sulla sp15 anche la sp10 che conduce da conferma a Gambarie i problemi non mancano.

Per segnalazioni, richieste o notizie scrivi a redazione@citynow.it. Dillo a citynow!