Una straordinaria Viola si impone su Agrigento
La Viola chiude il 2017 con un successo netto sulla Moncada Agrigento: partenza sprint, controllo della gara e tabellino completo
29 Dicembre 2017 - 23:47 | di Domenico Suraci
La Viola conclude come meglio non avrebbe potuto il 2017. Una serata che l’ha vista protagonista con un’ottima prestazione che le ha permesso di imporsi sulla Moncada Agrigento.
La Viola inizia con un perentorio 7 a 0. La tripla di Cannon accorcia le distanze. L’attacco Fortitudo viene contenuto dalla difesa neroarancio. Le azioni dei padroni di casa vengono finalizzate.
La Viola continua a realizzare anche se prima Lovisotto e poi Zugno portano sul – 8 la Moncada. Il 21 ad 11 per i padroni di casa è siglato da Benvenuti, a seguire Pacher fissa sul 23 a 11 il primo parziale.
Il secondo parziale e il vantaggio della Viola
Nonostante la Viola macini gioco, Cannon e poi Williams mandano in tilt la difesa neroarancio portando Agrigento sul -10. Dopo la tripla di Pepe i neroarancio si portano sul 41 a 22. Pepe e Cannon mantengono vive le speranze di Agrigento, quest’ultimo esce a 24 secondi dall’intervallo per un problema alla caviglia. Roberts realizza il 47 a 33 prima del rientro negli spogliatoi.
Dopo i due canestri di Pacher, Zugno realizza. Ambrosin risponde alla tripla di Roberts. Il finale del terzo quarto è gestito dalla Viola che allunga portandosi sul +22.
L’ultimo quarto è facilmente interpretato dai reggini.
Il prossimo impegno in trasferta a Napoli
Appuntamento al 7 gennaio, quando i neroarancio dovranno affrontare in trasferta il Cuore Basket Napoli.
Tabellino
MetExtra Viola Reggio Calabria 96 – Fortitudo Moncada Agrigento 64
MetExtra Viola Reggio Calabria: Fabi 12, Baldassarre 12 , Aj Pacher 14 ,Roberts 23, Rossato 16 , Benvenuti 8, Passera , Caroti 7 , Agbogan 4 , Taflaj, Marino, Bianchi. All. Marco Calvani
Fortitudo Moncada Agrigento: Cannon 11 , Zugno 12, Evangelisti, Guariglia 13, Williams 5, Ambrosin 9, Pepe 10,Cuffaro, Lovisotto 4, Savoca, Ambrosin 9. All. Franco Ciani
Arbitri: Gagliardi, Bramante, Patti
Note: PARZIALI 23-11; 47-33; 74-52
Foto di Edmondo Mavilla
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