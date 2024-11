Strepitoso successo nazionale per la scuola reggina Dance in Park di Noemi Verduci.

Si sono svolte a Roma, domenica 4 maggio, le finali nazionali del concorso di “hip hop” Mad4dance 2014.La Calabria era ben rappresentata nella categoria baby dalla scuola Dance in Park di Noemi Verduci con la crew Rockets Gun.La giovane insegnante reggina ha conquistato il primo posto nella categoria che va dai sette agli undici anni confrontandosi con altre scuole di danza selezionate da tutta Italia in tre precedenti incontri (Palermo, Torino e Roma).In pochi anni la città di Reggio Calabria si è fatta conoscere ed apprezzare nel panorama del “hip hop” italiano grazie all’impegno e alla passione di questa giovane insegnante che lavorando con giovani talenti reggini, è riuscita a conquistare la vittoria in uno dei concorsi nazionali più prestigiosi.Enorme la soddisfazione del Comitato provinciale ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane di Reggio Calabria con in testa il presidente Fabio Gatto, per la prestigiosa affermazione a livello nazionale della società Dance in Park – affiliata ASI.Per comprendere la valenza del talento della società reggina è sufficiente ricordare anche che da questa scuola è “nato” artisticamente uno dei vincitori di Amici di Maria De Filippi tra i piu’ apprezzati, Giuseppe Giofrè.Durante i mesi di preparazione alle finali, Noemi Verduci ha sempre curato ed arricchito la preparazione dei suoi allievi organizzando anche stage e masterclass con famosi insegnanti italiani ed americani nella propria scuola.Una meravigliosa realtà quella costruita a Reggio Calabria per i ragazzi appassionati dello “streetstyle” e del hip hop.