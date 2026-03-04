Studente calabrese rientrato da Dubai: ‘Forte emozione essere in Italia’

“Abbiamo tirato un gran sospiro di tutti. Siamo tutti più tranquilli. Abbiamo provato una forte emozione quando siamo sbarcati nella nostra Italia con tutte le telecamere e tutti i giornalisti che ci hanno posto delle domande”.

A dirlo è stato Mirko, uno dei due studenti del Liceo Mattei di Castrovillari atterrati a Malpensa dopo essere stati bloccati a Dubai da sabato, sentito telefonicamente dall’ANSA dopo essere atterrato a Malpensa.

“Preso dalla fretta – ha aggiunto – mi sono diretto verso Milano Linate per il volo per Lamezia. Ho chiamato i miei ed ho la fortuna di avere qui mia sorella Azzurra che abita a Pavia e, grazie ad una sua carissima amica, ci stanno portando verso l’aeroporto.

Nei prossimi giorni mi auguro di poter raccontare anche dal vivo questa esperienza anche perché comunque io penso che fino a quando non le vivi queste cose non si possono mai capire. Però allo stesso tempo voglio rendere tutti un pò partecipi di quella che è stata la mia avventura”.