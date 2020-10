Coronavirus, 5 studenti positivi all'UniCal

"Cinque studenti dell'Università della Calabria sono risultati positivi al Covid. Ma nel giro di poche ore l'ateneo è riuscito a tracciare tutti i contatti avvenuti negli spazi comuni interni del campus: un risultato ottenuto grazie alla app 'Smart Campus', sviluppata dall'ateneo".

Lo riferisce un comunicato dell'università.

"Le linee guida emanate dal rettore Nicola Leone per fronteggiare l'emergenza Covid - si aggiunge nella nota - prevedono infatti che l'accesso alle aule e ai locali comuni (come ad esempio la mensa) avvenga mediante prenotazione obbligatoria e con registrazione in ingresso e uscita.

Utilizzando l'app 'Smart Campus', gli studenti sono quindi tenuti a richiedere la disponibilità del posto per la lezione.

La funzione di check-in all'ingresso e check-out all'uscita avviene con scansione di QR code ed è stata implementata per consentire all'ateneo, come previsto dalle disposizioni del governo, di tenere traccia degli accessi. La procedura e la dotazione tecnologica si sono rivelate decisive per ricostruire i movimenti degli studenti contagiati.

Avuta notizia dell'esito dei tamponi, l'ateneo grazie ai dati registrati dall'app ha infatti individuato le aule e i locali frequentati dai ragazzi risultati positivi, le ha isolate e ha proceduto alla sanificazione. Inoltre 'Smart Campus' ha fornito gli elenchi delle persone con cui gli studenti sono entrati in contatto nei giorni precedenti: i dati sono stati quindi trasmessi alle Aziende sanitarie, per le attività di competenza".