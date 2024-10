I successi di Federica Basile, da Reggio ad Amazon: “La sfida è una questione di famiglia”

di Pasquale Romano – Andata… e ritorno. La vita come una scommessa da vincere, doppia. Se per Federica Basile l’inizio del viaggio è del tutto simile a quello di tanti giovani reggini, partiti per cercare fortuna altrove, il percorso è profondamente diverso. Così come il significato di una scelta, troppe volte un obbligo e invece per lei ‘fuga’ dalle certezze.

Nata e cresciuta a Reggio Calabria, una volta ottenuto il diploma Federica ha deciso di lasciare la propria città e abbandonarsi alle spalle ogni sicurezza. Laurea in Economia e Management, poi Master in International Manager (in lingua inglese) a Dublino. Una babele di lingue ed esperienze che le ha permesso di crescere in fretta…

“In una classe di 20 persone, erano ben 13 le nazionalità diverse. Il Master è durato un anno –ricorda Federica ai microfoni di Citynow– ancor prima di concludere avevo deciso di rimanere all’estero per maturare le prime esperienze lavorative”.

La sfida è grande quanto una multinazionale, e si chiama Amazon. Assunta dal colosso americano, Federica in pochi anni compie passi da gigante, viaggiando al ritmo spedito di una promozione ogni dodici mesi. “Il primo anno ho lavorato a Londra, poi l’azienda ha deciso di spostarmi per lanciare il magazzino robotico di Manchester”.

A soli 23 anni, Federica Basile diventa capo controllo qualità di tutto il magazzino. “Ho 3 manager che lavorano con me, abbiamo un’età media di 23 anni, siamo la squadra più giovane del magazzino. Promossa 2 volte in 2 anni? Non me ne sono nemmeno resa conto –sorride, ndr- so di svolgere un buon lavoro ma non credevo sino a questo punto”.

Le paure iniziali, presto evaporate, hanno lasciato il posto a responsabilità precise. Il momento più difficile è legato a scelte dolorose ma inevitabili: “Quando ho dovuto licenziare persone anche 20 anni più grandi di me è stata dura, tornata a casa mi sono abbandonata alle lacrime. Ma in quel momento, grazie al sostegno dei miei superiori e della squadra, ho capito che stavo facendo un ottimo lavoro”.

Donna e giovane, il binomio quasi mai corre di pari passo con ruoli di potere. “Non mi sono mai sentita ‘in difetto’, qui conta solo la meritocrazia, la carta d’identità o il sesso non hanno alcun valore. L’universo Amazon è legato a pochi principi ma saldi. L’attenzione maniacale per il cliente e per la sicurezza degli operai, sono questi gli aspetti più importanti”.

Tante le curiosità (e in alcuni casi le leggende) legate al colosso fondato da Jeff Bezos, l’ultima polemica riguarda i braccialetti elettronici utilizzati per controllare gli operai. “È una scelta effettuata perché serve tanta efficienza, non nascondo si tratti di un’azienda tosta ed esigente. Io però conosco diversi ex operai che adesso sono manager, una volta dentro contano solo i risultati. Non esistono pregiudizi, Amazon –assicura Federica- è il posto giusto per chi vuole crescere”.

La voglia di cambiamento come sinonimo di vita, per Federica la rapida scalata degli ultimi anni non conosce pause o punti d’arrivo. “Amazon è una scuola di vita perfetta, mi sta aiutando a capire cosa voglio e cosa non voglio. So che in futuro cercherò ancora nuove sfide, cose che mi ‘spaventano’ e costringono a mettermi alla prova. Quello che più amo e lavorare con la gente, non voglio mai perdere questo senso di umanità”.

Oramai trapiantata da diversi anni in Inghilterra, Federica confessa di ‘sognare in inglese’, preciso segnale di un rapporto intenso con il Regno Unito. “Vita fuori dal lavoro? Abbastanza noiosa (ride, ndr). Mi piacciono le cose semplici, ad esempio cucinare e trascorrere del tempo con gli amici. Mi piace uscire ma nella natura, amo l’Inghilterra soprattutto d’estate”.

La passione per la natura, cosi come l’anima da sognatrice, riporta a doppio filo al dna di famiglia. Federica infatti è la figlia di Carmelo Basile, direttore di un’eccellenza del territorio come ‘Fattoria della Piana’. “Papà è un sognatore, crede talmente tanto nei sogni da tramutarli in realtà. Il suo difetto? Fa fatica a capire che non tutte le persone sono come lui. Ho tanto amore per lui, al di là dell’orgoglio per tutto quello che ha costruito. Quando vedo la Rai o altre trasmissioni nazionali in visita alla Fattoria mi vengono i brividi. Per me la Fattoria significa casa, famiglia, ricordo quando da piccola ci trascorrevo le estati”.

Facile ritornare al momento delle scelte. Per Federica, lasciare Reggio Calabria, rappresentava il taglio simbolico di un cordone ombelicale non semplice da recidere. “Sono andata via da Reggio per provare qualcosa a me stessa. Mio padre è stato molto importante, però può essere ingombrante come presenza anche perché siamo caratterialmente uguali. Per me è stata una liberazione capire che i risultati ottenuti erano merito mio, sono cresciuta tanto in consapevolezza”.

Il biglietto non è di sola andata, Federica pensa ad un ritorno nella sua terra. O meglio, non riesce a immaginarsi ancora lontana… : “Il mio rapporto con Reggio? La amo più adesso che sono fuori. È cosi bella che ti fa piangere quando devi lasciarla, però mi è capitato ogni tanto di sentirla stretta in quei 18 anni. Rientrando dopo che hai visto diversi posti in giro per il mondo, è ancora più speciale. Vorrei tornare a Reggio, ho bisogno della mia famiglia, della mia terra”.

Il cambiamento, vero e proprio ‘comandamento’ nel percorso umano e professionale di Federica, si può adattare ai margini di crescita di una città ricca di pregi ma anche contraddizioni: “Io credo nelle potenzialità della mia città, ha bisogno di persone che concretamente sperano nel cambiamento. La responsabilità per le cose che non vanno è di tutti, mentre spesso viene addossata solo alla politica”.