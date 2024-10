Grande successo per la 1ᵃ giornata ecologica della Borgata Sant’Elia – FOTO

L’associazione “Nuovi Confini“, Borgate Sant’Elia – Tegani, esprime la massima soddisfazione per la piena riuscita della 1ᵃ Giornata Ecologica, tenutasi nella giornata del 30/06/2019 presso la borgata Sant’Elia.

Una calda domenica di inizio estate ha fatto da cornice ad una intensa giornata di partecipazione sociale, attivismo, amore per il proprio paese, voglia di essere parte di un qualcosa di più grande: questa è stata, in estrema sintesi, la 1ᵃ Giornata Ecologica.

Sono stati oltre sessanta i cittadini che, muniti delle migliori intenzioni, già dalle primissime ore della giornata, si sono radunati in “Piazzetta” per prendere parte all’iniziativa.

Leggi anche

Distribuiti cappellini e magliette appositamente realizzati per l’occasione, si è proceduto con la suddivisione in gruppi, ciascuno dei quali, munito di taglia-erbe, rastrello, pale, scope, cesoie e tutto il necessario, ha raggiunto una zona della borgata ed ha iniziato ad adoperarsi per tagliare erba e arbusti, spazzare la strada, ripulire le cunette, raccogliere quanto estirpato e/o tagliato, procedere alla predisposizione di quanto raccolto all’interno degli appositi sacchetti ed ogni altra attività finalizzata a restituire un minimo di decoro al paese.

Nel corso della mattinata, la “Piazzetta” è rimasta sempre attiva, quale presidio per eventuali informazioni a cittadini “ritardatari”, oltre che come punto di rifornimento per il materiale occorrente alle operazioni e di bevande fresche per alleviare la calura ai partecipanti.

Terminate le operazioni, tutte le squadre si sono riunite nuovamente in “Piazzetta”, laddove l’Associazione “Nuovi Confini”, in collaborazione con la cittadinanza di Sant’Elia, ha allestito un momento di convivialità per tutti i partecipanti, che si è protratto per buona parte del pomeriggio, arricchito anche da momenti di confronto fra i cittadini e le istituzioni presenti, in merito all’iniziativa stessa, ad altre attività da programma dall’Associazione “Nuovi Confini”, oltre che uno schietto confronto sulle problematiche che riguardano il territorio di cui fa parte la Borgata Sant’Elia.

Leggi anche

Si è conclusa così, la giornata ecologica presso la Borgata Sant’Elia: una giornata all’interno della quale, nel tentativo – pienamente riuscito – di restituire un po’ di decoro alla nostra borgata, si è riscoperto il piacere di essere comunità.

Si ringrazia il sig. Sindaco Ugo Suraci e l’assessore Maria Foti per aver preso parte all’iniziativa, la ditta Muraca Srl per la collaborazione offerta nell’acquisto di parte del materiale utilizzato e dello smaltimento dei rifiuti raccolti, la aziende che, a vario titolo, hanno contribuito all’evento ed, ovviamente, tutti i cittadini che hanno aderito alla 1.a Giornata Ecologica svoltasi presso la Borgata Sant’Elia.

Fonte: L’Associazione Nuovi Confini