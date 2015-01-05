Successo per il workshop di filatura della carta Cefcom e Cartalana

Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea) porta a casa un nuovo risultato, con il workshop proposto ad apertura del 2015 con la giovane artista e paper designer Cartalana, svoltosi con successo sabato 3 gennaio a Reggio Calabria.

Una prima volta per la Calabria e per il Sud in generale, Cartalana è arrivata sulle rive dello Stretto per portare tutta la sua abilità creativa e la sua energia in tema di riciclo e di economia sostenibile, attraverso l’arte della filatura della carta e la creazione di gioielli dal design originale e moderno.

Originaria calabrese, dopo aver girato l’Italia Marcella Stilo, in arte Cartalana, sceglie come città d’adozione Milano, proseguendo in questo suo progetto nato nel 2012 nei pressi dei colli bolognesi.

Da sempre incuriosita dalla carta come materiale duttile e ricco di segreti, Cartalana propone con le sue creazioni un nuovo concetto di preziosità non più legato al materiale, ma al valore etico dei progetti realizzati. I suoi gioielli sono interamente fatti a mano all’interno di un laboratorio artigianale senza l’ausilio di imprese esterne né di macchinari.

Cartalana sostituisce alla preziosità dei metalli nobili e delle gemme il valore etico delle creazioni e la novità nello stile suggerendo nuovi percorsi per salvaguardare l’ambiente e dare nuovo valore alla tradizione artigiana. Il filo utilizzato è realizzato con giornali quotidiani, volantini pubblicitari, posta in cassetta e qualsiasi altro tipo di carta a bassa grammatura e scarsa porosità.

Durante il workshop organizzato da Cefcom, le partecipanti hanno potuto apprendere i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno, sperimentando un approccio dinamico e fantasioso e realizzando, sotto la guida attenta dell’artista, diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a ri-utilizzare carta e cartoncino in maniera creativa.