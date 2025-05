‘Reggio Calabria Welcome’ a Katowice: focus su enogastronomia e wedding destination

Reggio Calabria ha presentato con successo il ricco potenziale turistico del suo territorio in un evento dedicato tenutosi a Katowice, il 7 maggio. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Polonia, è stata finalizzata al posizionamento della città dello Stretto come punto di partenza ideale per sviluppare una proficua cooperazione basata su scambi commerciali e culturali.

Un’opportunità per il dialogo tra Reggio Calabria e Katowice

L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per gli operatori turistici reggini presenti di illustrare i punti di forza di una destinazione completa e affascinante, aprendo un dialogo costruttivo con rappresentanti istituzionali del Voivodato della Slesia, tra cui la Zona Economica Speciale di Katowice, l’Area Metropolitana dell’Alta Slesia-Zagłębie e il Comune di Katowice, per esplorare concrete aree di collaborazione.

Tramontana sulla mobilità e la cooperazione

Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha dichiarato:

“L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per promuovere l’attrattività turistica del territorio reggino, ma anche per aprire un dialogo sulla mobilità e la cooperazione tra le due aree metropolitane, grazie anche ai nuovi collegamenti aerei attivati da e per l’Aeroporto dello Stretto. Katowice ha una zona ZES tra le più performanti a livello internazionale e il mercato polacco è di grande interesse anche per le nostre attività manifatturiere che esportano lì il 9% del nostro export complessivo”.

La sinergia tra gli operatori locali di Reggio Calabria

Tramontana ha poi sottolineato l’importanza della sinergia tra gli operatori locali: “Abbiamo unito le forze – tour operator, agenti di viaggio, hotel, strutture ricettive, ristoranti, musei, aziende di trasporto e le guide del Parco Nazionale dell’Aspromonte – per promuovere con forza le specificità di Reggio Calabria, creare nuove opportunità e dare un impulso significativo allo sviluppo del nostro territorio”.

Il focus sull’enogastronomia locale

Un focus particolare durante l’evento è stato dedicato all’eccellenza enogastronomica locale: i salumi tradizionali, il pesce spada della Costa Viola, il caciocavallo di Ciminà, il baccalà di Mammola, la granita di Gerace, i dolci alle mandorle, e ovviamente il bergamotto di Reggio Calabria.

La partecipazione delle istituzioni e l’importanza del collegamento aereo

La conferenza ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui:

German Carboni , Responsabile dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Polonia,

, Responsabile dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Polonia, Maciej Biskupski , Vicepresidente della Metropoli Alta Slesia-Zagłębie ,

, Vicepresidente della , Mateusz Rykała , Vicepresidente della Zona Economica Speciale di Katowice ,

, Vicepresidente della , Magdalena Kolka, Vicecapo dell’Ufficio Investitori della Città di Katowice.

Un’attenzione specifica è stata riservata al collegamento aereo diretto tra Katowice e Reggio Calabria, operativo da ottobre 2024 grazie alla sinergia tra SACAL – Gestione Aeroporti della Calabria e l’Aeroporto di Katowice. I dettagli della rotta e le sue promettenti prospettive sono stati illustrati da Monika Krzykawska (Marketing Manager, Aeroporto di Katowice), Mauro Bolla (Direttore Commerciale, SACAL) e Alicja Wójcik-Gołębiowska (Country Manager CEE & Paesi Baltici, Ryanair), che ha dichiarato: “Vediamo un grande potenziale nel collegamento Katowice – Reggio Calabria, inaugurato lo scorso autunno. Questa rotta ha riscosso successo fin dal primo volo e ci auguriamo di continuare a offrire questo e altri collegamenti italiani da Katowice nelle prossime stagioni, sostenendo così il turismo e le relazioni commerciali”.

“Reggio Calabria Welcome”: il progetto per promuovere il territorio

Presente all’evento anche una delegazione di operatori turistici reggini già impegnati nella valorizzazione di un’offerta organizzata con particolare riferimento ad esperienze e prodotti turistici di cultura e outdoor, attraverso il progetto della Camera di Commercio “Reggio Calabria Welcome”. Sono stati proprio questi operatori a curare uno specifico focus di presentazione del territorio metropolitano e delle innumerevoli risorse turistiche da scoprire, articolando esempi di tour organizzati per la scoperta del territorio metropolitano e presentando lo stesso territorio metropolitano quale wedding destination.

Un Evento di Networking e Cooperazione Tra Italia e Polonia

L’evento ha registrato la partecipazione di circa 70 stakeholder, tra istituzioni, stampa specializzata, tour operator e wedding planner, che hanno dimostrato grande entusiasmo per il nostro territorio e le sue innumerevoli bellezze ancora poco conosciute. La manifestazione si è conclusa con un proficuo momento di networking tra operatori polacchi e italiani, con l’obiettivo di gettare solide basi per una cooperazione stabile e concreta tra i due territori.