Reggio, Sud Up presenta 'El Sur Tropical' la nuova capsule collection

Dal 2018, il brand Sud Up, fondato da Destefano Inner, ha come missione quella di creare un legame tra chi è emigrato dal Sud verso il Nord o all’estero, facendo sentire ognuno a casa propria attraverso i suoi capi. Con la nuova capsule collection “El Sur Tropical“, Sud Up continua a celebrare questa visione, unendo stile e significato in una fusione unica.

Sud Up un’ode all’emigrazione e all’identità culturale

La nuova capsule collection “El Sur Tropical”

El Sur Tropical, ideata dallo stilista Pietro Bruno Trunfio, si ispira, come è facile dedurre dal nome scelto, alla vibrante cultura latinoamericana. Una decisione tutt’altro che casuale: l’America Latina rappresenta una parte fondamentale del Sud del mondo e molti italiani hanno trovato una nuova casa in paesi come l’Argentina.

Le t-shirt di questa collezione non sono solo capi di abbigliamento, ma veri e propri simboli di appartenenza e identità.

La presentazione

Sabato 8 giugno dalle 17:30 alle 20:30, Sud Up organizza un evento aperto a tutta la città. Un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere calde e accoglienti del Sud del mondo, attraverso la moda, la musica e il cibo.

Lo chef Fabio Belmonte sarà l’ospite d’onore di Destefano Inner e proporrà ai presenti una selezione di piatti che mescolano la tradizione culinaria reggina con influenze latinoamericane. Un’esperienza gastronomica che promette di deliziare i palati e di raccontare storie di terre lontane attraverso il cibo.

Ad allietare l’evento ci penserà anche la musica dei Latin Quartet, un gruppo che saprà trasportare i presenti con le loro melodie in un viaggio attraverso i ritmi e le sonorità dell’America Latina. E per completare l’atmosfera, non mancherà la sangria, la bevanda che più di tutte evoca festa e convivialità.

Non perdete l’occasione di essere parte di questa celebrazione della cultura e dell’identità.

“Vi aspettiamo numerosi per scoprire e vivere insieme “El Sur Tropical” di Sud Up, il brand che con le sue freccette punta dritto al cuore della nostalgia e dell’appartenenza”.

Corso Giuseppe Garibaldi, 137, 89132 RC

Fratelli Destefano

Sud Up

