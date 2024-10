Sudtirol-Reggina: l’ex Baroni vede i padroni di casa avvantaggiati. Le sue favorite per la A

Sul quotidiano La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Lecce Marco Baroni ha riservato un passaggio della sua intervista alla sfida di stasera tra il Sudtirol e la Reggina: “I ricordi sono meravigliosi. A Bolzano ero ai miei primi anni di carriera da allenatore, ma ricordo che la società si stava già strutturando per bene. E quindi oggi che sono arrivati in B e ai playoff dico che si meritano tutto questo. Non è una sorpresa vederli così in alto, ho amato l’Alto Adige e ci sono tornato anche in vacanza. A Reggio sono stato ugualmente bene. Arrivai per sostituire Toscano e per un punto non raggiungemmo i playoff. Sarà una sfida equilibrata, con due squadre guidate da allenatori molto esperti. Bisoli ha fatto un gran lavoro, Inzaghi ha combattuto con le difficoltà societarie. Credo che il Sudtirol abbia un leggero vantaggio determinato dal fattore campo. Un giocatore che mi colpisce? Fabbian della Reggina. É forte, è una mezz’ala di qualità, sono sicuro che farà strada. Per arrivare in A bisogna avere un solo obiettivo: vincere. Poi per fare il salto servono fisicità, corsa e qualità. Le mie favorite? Bari, Parma e Cagliari sono forti. E hanno tutte uomini gol e ottimi giocatori”.

