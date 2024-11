Sunset: nuovo punto di riferimento della Nightlife reggina

Non sempre il cielo ha voglia di giocare e divertirsi con le nuvole, ma quando lo fa si rimane incantati ad ammirare l’orizzonte. Se poi lo fa nel momento in cui tramonta il sole il panorama che offre la natura diventa un’opera unica ed irripetibile. Basta essere li pronti a cogliere l’attimo fuggente. Reggio Calabria regala ogni giorno tramonti senza eguali. Se si associa il ‘calar del sole’ alla movida reggina la risposta è ‘Sunset’, sinonimo di fascino ed allegria.Un locale situato a pochi passi dal mare, nel cuore della città e affacciato sullo Stretto. Nella serata di sabato il nuovo locale, in occasione della inaugurazione della stagione autunnale, si è trasformato in un punto d’incontro per migliaia di giovani reggini che hanno invaso la piazzetta che ospita il monumento ai caduti situata proprio di fronte al locale ‘Sunset’.La firma del successo del primo sabato sera autunnale, oltre a quella dei fratelli Postorino, è del gruppo di amici formato da Alessandro Laganà, Francesco Cuzzola, Vincenzo Evoli, Domenico Romeo e Antonio Nocera che hanno organizzato la serata al ritmo di house e soulful grazie alla musica di dj Angelo Pirrello.‘Il nostro gruppo è appena nato ma abbiamo voluto fare subito le cose in grande – spiega Alessandro Laganà – La grandezza dei locali del ‘Sunset’ ci consente di ospitare la nostra clientela anche durante il periodo invernale sfruttando la zona strategica della via marina e della piazza di fronte al locale. Vorremmo che le piazze di Reggio venissero vissute come in tutte le altre città d’Italia. Vogliamo trasformare la piazza in uno spazio vivo facendo della stessa un simbolo dell’espressione giovanile. Vogliamo che diventi un punto di incontro e di aggregazione anche futuro per i tanti universitari e giovani reggini che vivono in città. La prerogativa di queste serate è soprattutto fare “bere bene”. Offriamo infatti solo liquori di prima scelta anche per la semplice mescita e vantiamo una scelta di quasi 100 cocktail diversi. Ringrazio la famiglia Postorino e in particolar modo Peppe che si è messo a disposizione di un gruppo giovane che ha grandi prospettive per il futuro.’Prossimo appuntamento giovedì 31 ottobre con il party di halloween.Presto tutte le novità. Solo su CityNow.itCLICCA QUI PER LA PHOTOGALLERY DELLA SERATA: