Come funziona il Superbonus 110%: scopri i vantaggi con Redel

Avete in mente di ristrutturare casa? Grazie al Superbonus diventa tutto più semplice.

Il Decreto Rilancio ha introdotto una detrazione del 110% per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione scatta in caso di spese sostenute per interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

A Reggio Calabria, gli esperti del settore sono i lavoratori di Redel Green Energy che, da anni, si occupano rendere migliori le abitazioni, gli uffici e le strade degli italiani. Attraverso l’ecobonus ed il sismabonus, l’Azienda reggina vi permette, finalmente, di ottenere tutto ciò che avete sempre sognato.

I vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto* in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

di istituti di credito e intermediari finanziari.

È il caso di Redel, cui potrete cedere il credito sotto forma di sconto in fattura.

Chi ne ha diritto

L’agenzia delle entrate ha fissato dei termini per l’utilizzo dell’ecobonus e del sismabonus, di seguito tutti i soggetti che possono usufruirne:

condomini;

persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;

cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Onlus e associazioni di volontariato;

associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In che caso si può utilizzare

Il Superbonus spetta in caso di:

interventi di isolamento termico sugli involucri;

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nel superbonus rientrano anche degli incentivi aggiuntivi:

interventi di efficientamento energetico;

installazione di impianti solari fotovoltaici;

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Maggiori informazioni

