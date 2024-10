Supermercati Contè, nuovo punto vendita: fissata la data di apertura

"La qualità prima di tutto, mangiare bene è importante oltre che per il gusto, anche per una conduzione di vita sana"

Tutto pronto o quasi. Si accelerano le operazioni di ultimazione dei lavori per l’apertura ufficiale del nuovo punto vendita Supermercati Contè, nella zona sud della città in via Nicola Furnari 67, fissata per sabato 15 febbraio.

Si è già detto degli obiettivi primari e le aree che si intende far emergere come quelle dell’ortofrutta con prodotti locali, la salumeria ed il pronto cuoci, insieme ai panificati che propongono oltre al pane comune, anche quello speciale realizzato con farine di grani antichi.

Senza voler anticipare nulla, ma solo per stuzzicare la curiosità di quelli che saranno i futuri clienti del punto vendita, si segnala la presenza all’interno del locale di una zona che concentra e mescola odori e colori tra ortofrutta, salumeria e pane come la cipolla tropeana, la mortadella di pistacchio, il pane di grano e gli agrumi locali dal mandarino al clementino e tanto, tanto altro.

A questo punto non resta che visitare i nuovi locali già da sabato mattina, in via Nicola Furnari, 67 a Reggio Calabria.

