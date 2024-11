Cosoleto (Rc), Surace eletto sindaco: ‘Sarò il primo cittadino di tutti’

Angelo Surace è il nuovo sindaco di Cosoleto. L’unico candidato sarà nuovamente primo cittadino a 11 anni dall’ultima volta, superato il quorum della lista “Punto e capo.

“Mi ritengo molto soddisfatto del risultato ottenuto, la percentuale degli elettori aventi diritto al voto che si è recata alle urne per votare supera ogni più rosea previsione”, le prime parole di Surace dopo l’elezione.

“Dei 596 iscritti nelle liste elettorali hanno votato 400 persone, pari al 68%, tenendo conto che oltre il 30% dei cittadini, per essere residenti a Cosoleto, si trovano fuori per motivi di studio, lavoro, ricoverati presso case di cura o fortemente ammalati e addirittura allettati.

Rimane un fronte del NO VOTO pari solo al 2%. Di questi non ho contezza di quanti non si siano recati alle urne per stupidi giuramenti fatti nel passato oppure perché politicamente schierati.