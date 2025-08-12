Agosto al Pilone by Rare: sushi, dinner show e serate tutte da ballare

Vista sullo Stretto, cucina di qualità e musica fino a notte fonda. L’agosto del Pilone by Rare promette serate speciali, con due appuntamenti imperdibili che mixano gusto, intrattenimento e divertimento.

12 agosto – Sushi Vibes and More

Si comincia martedì 12 agosto con un evento speciale firmato Rare Sushi & Cocktail. Sul terrazzino panoramico del Pilone, la serata inizia alle 20:30 con una cena a base di sushi: 22 pezzi a testa, nuvole di drago e una bibita inclusa, oppure una bottiglia di vino/prosecco ogni 4 persone, il tutto a 25 euro. Un’occasione per gustare piatti freschi e curati, immersi in un’atmosfera unica, tra tramonto e luci dello Stretto.

Dalle 23:30 si accendono le luci della pista: dj set e cocktail per continuare a ballare fino a tardi, con la musica di Francesco Cavallari, Cristian Artuso e Giovanni Morabito.

23 agosto – Pilone Paura Remake

Dopo Ferragosto, il Pilone torna a far vibrare la notte con Pilone Paura Remake, in programma sabato 23 agosto.

Si parte alle 20:30 con il dinner show (30 euro a persona), una cena-spettacolo che unisce buon cibo e intrattenimento dal vivo.

Dalle 23:00, ingresso a 10 euro per chi vuole vivere la serata disco più attesa dell’estate, tra musica, energia e divertimento no stop. L’evento è realizzato in collaborazione con Bulldog London Dry Gin.

Non solo eventi: il Pilone by Rare tutto l’annoIl Pilone by Rare è più di un locale: è un’esperienza da vivere in ogni stagione. Menù ristorante con carne e pesce, pizze anche senza glutine, attenzione per le famiglie grazie all’area bimbi dedicata e una location che si presta a compleanni, anniversari e feste private. Sempre con un panorama che è, di per sé, spettacolo puro.

Dove: Via Santa Trada 30, Villa San Giovanni (RC) – a un minuto dall’uscita autostradale.

Prenotazioni: 329430 7912.