“Swim in Christmas”, il primo Natale del Parco Caserta Sport Village dedicato ai piccoli sportivi

Il Parco Caserta Sport Village si prepara per il suo primo Natale da trascorrere in compagnia delle numerose famiglie che, in questi primi dodici mesi di vita del parco, hanno animato il centro sportivo più grande della città.

Tante le iniziative organizzate finora dallo staff del Parco Caserta, che fin da subito ha creduto nelle potenzialità di una struttura che per troppo tempo è stata abbandonata a se stessa. Tanta la voglia di sport da parte dei reggini che hanno risposto positivamente, con entusiasmo e partecipazione, ai molteplici ‘richiami’ del Parco.

L’obiettivo era quello di ridare energia ad un luogo storico, trasformarlo, renderlo vivo, pulsante, efficiente e vivace.

“Summer Camp”, “Black Friday”, la nascita del nuovo brand sportivo “Italica Sport” e tanti altri numerosi piccoli e grandi eventi hanno fatto da cornice alle attività quotidiane del centro sportivo, ormai punto di riferimento per i tanti amanti dello sport.

Passione, sacrificio e lavoro (tanto) sono le parole chiave che hanno scandito il primo anno del Parco Caserta Sport Village. Oggi il centro sportivo intende festeggiare questo importante traguardo attraverso una vera e propria festa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

“Swim in Christamas” è l’evento di Natale che vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi iscritti ai corsi di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

Un’intera giornata, quella di domenica 17 dicembre, in cui le famiglie potranno scambiarsi gli auguri in un clima di festa tra giochi, percorsi, gare e staffette. Si parte la mattina alle ore 9:00 con il settore nuoto per i ragazzi nati dal 2002 al 2006 e alle ore 10:00 per i ragazzi nati dal 2007 al 2011. Alle ore 11:15 saranno protagoniste le ragazze del nuoto sincronizzato e a seguire i ragazzi della pallanuoto.

La giornata di domenica si concluderà con una gustosa crespellata presso l’area ristoro OlìOlà – Fresh Food.

“Swim in Christmas” proseguirà nelle giornate di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre. Tre giorni in cui, i più piccoli, durante il regolare turno di lezione incontreranno Babbo Natale e i genitori potranno fotografare i propri figli a bordo vasca.

Si avvicina il primo Natale del Parco Caserta Sport Village. Un’occasione per vivere gli ultimi giorni dell’anno in serenità e gioia con l’augurio di trascorrere le festività anche all’insegna dello sport, grande alleato della nostra salute e del nostro benessere.