Tacchi o ballerine? La perenne sfida tra sensualità e comodità

di Maria Carmela Di Marte – L’autunno è alle porte e con esso anche il classico dilemma che affligge tutte le donne: la scelta della scarpa adatta che sia un connubio di sensualità e comodità. Risulta particolarmente schiacciante, secondo il credo comune, la vittoria di un tacco 12 rispetto alla classica ballerina. Statistiche lo dimostrano: gli uomini non concepiscono le ballerine come una categoria da includere nelle scarpe da donna.

Tacco 12 contro ballerina

Sarà che non sono certo loro a doversi sostenere su 15 cm di tacco per 12 ore consecutive.

In realtà questa scarpa, emblema di stile ed eleganza, fu utilizzata da svariate icone come Audrey Hepburn, Brigitte Bardot e Jacqueline Kennedy, che hanno fatto della scarpa raso terra un oggetto dei propri desideri.

I designer rilanciano la ballerina

Ma da alcuni anni, per scongiurare qualsiasi calo del desiderio maschile ed accontentare anche le donne che desiderano rimanere sempre eleganti e sensuali anche senza ricorrere al tacco, i migliori designer si sono ingegnati per promuovere la classica ballerina e renderla accattivante al pari di una decolté o un tronchetto. Ed ecco che si passa dalle ballerine maculate o con le borchie dell’intramontabile genio artistico di Louboutin a quelle interamente rivestite di swarovsky o di camoscio laminato proposte da Le Silla. Per le amanti del genere classico e delle tonalità più tenui c’è la veterana Chanel, con le sue ballerine in tessuto matellasè con punta liscia o Gucci che si alterna tra il modello jolen in vernice e carlie in tessuto. Ci siamo da poco lasciate alle spalle le ballerine in pvc create da Valentino per la stagione estiva, che già abbiamo davanti a noi la scelta dell’animalier proposto da Alexander McQueen.

Qualunque sia il modello che voi indossiate, qualunque tipo di donna voi siate, riuscirete così a creare un outfit giornaliero che sia elegante e che vi permetta di non passare inosservate anche senza il caro ed affezionato tacco 12.A voi la scelta …